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Posted 5 апреля, 09:28

Published 5 апреля, 09:28

Modified 5 апреля, 09:30

Updated 5 апреля, 09:30

Из-за халатности сотрудника АГЗС погибла пара омичей

Знал о последствиях. Из-за халатности сотрудника омской АГЗС погибла семейная пара

5 апреля 2024, 09:28
Фото: Прокуратура Омской области

Из-за халатности сотрудника АГЗС погибла пара омичей

Житель Омской области заправил бытовые баллоны газом для автомобилей, устройство взорвалось в жилом доме, теперь мужчине грозит уголовное наказание.

Региональный следком завершил расследование дела 29-летнего жителя Полтавского района, из-за халатности которого погибли люди. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что мужчина был сотрудником автомобильной заправки, где использовался газ. Подозреваемый знал, что этот газ предназначен исключительно для заправки транспортных средств и не может использоваться для домашних баллонов.

Несмотря на это, он нарушил установленные правила ради материальной выгоды и заправил два пятилитровых газовых баллона своему знакомому. Утром того же дня знакомый мужчины занес один из баллонов в частный дом, где он взорвался из-за переполнения.

Начался пожар. В результате возгорания пострадало само строение и его жители — 62-летний мужчина и 56-летняя женщина. После случившегося пара скончалась в больнице.

Региональный следственный комитет направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Омск#Омская область#Газовый баллон#Взрыв#Газ#Смерть человека#Смерть#Новости#Газоснабжение#Взрыв газа#Взрывчатое вещество#Анастасия Баянова
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