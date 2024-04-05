Знал о последствиях. Из-за халатности сотрудника омской АГЗС погибла семейная пара

Posted 5 апреля, 09:28
Published 5 апреля, 09:28
Modified 5 апреля, 09:30
Updated 5 апреля, 09:30
Региональный следком завершил расследование дела 29-летнего жителя Полтавского района, из-за халатности которого погибли люди. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ.
В ходе следствия установлено, что мужчина был сотрудником автомобильной заправки, где использовался газ. Подозреваемый знал, что этот газ предназначен исключительно для заправки транспортных средств и не может использоваться для домашних баллонов.
Несмотря на это, он нарушил установленные правила ради материальной выгоды и заправил два пятилитровых газовых баллона своему знакомому. Утром того же дня знакомый мужчины занес один из баллонов в частный дом, где он взорвался из-за переполнения.
Начался пожар. В результате возгорания пострадало само строение и его жители — 62-летний мужчина и 56-летняя женщина. После случившегося пара скончалась в больнице.
Региональный следственный комитет направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.