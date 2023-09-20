Омичи пожаловались на газовую компанию, которая отказалась менять баллоны

Региональное Минэнерго указало газовой компании на недопустимость отказа в заключении договоров продажи газа в баллонах при наличии такой возможности. В ведомстве рассказали, что минимальная потребность в обменной таре составляет пять тысяч баллонов, из них за счет средств организации приобретена одна тысяча штук, часть из которых в ближайшее время введут в эксплуатацию.