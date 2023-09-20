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Омичи пожаловались на газовую компанию, которая отказалась менять баллоны

20 сентября 2023, 10:16
Фото: 1MI
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УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Жители Омской области обратились к омбудсмену по правам человека Ирине Касьяновой с жалобой на «Омскую областную газовую компанию», которая отказалась обменивать пустые баллоны с истекшим сроком годности.

Омичи сообщили, что покупка новых баллонов бьет по карману пенсионеров и многодетных семей. По факту обращения местных жителей УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. Сейчас оно находится в работе.

Региональное Минэнерго указало газовой компании на недопустимость отказа в заключении договоров продажи газа в баллонах при наличии такой возможности. В ведомстве рассказали, что минимальная потребность в обменной таре составляет пять тысяч баллонов, из них за счет средств организации приобретена одна тысяча штук, часть из которых в ближайшее время введут в эксплуатацию.

Вопрос находится на контроле уполномоченного Омской области по правам человека.

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#Общество#Омск#Омская область#УФАС#Газовый баллон#Газ#Ирина Касьянова#Баллон#Евгений Игишев
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