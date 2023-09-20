Омичи пожаловались на газовую компанию, которая отказалась менять баллоны

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Жители Омской области обратились к омбудсмену по правам человека Ирине Касьяновой с жалобой на «Омскую областную газовую компанию», которая отказалась обменивать пустые баллоны с истекшим сроком годности.
Омичи сообщили, что покупка новых баллонов бьет по карману пенсионеров и многодетных семей. По факту обращения местных жителей УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. Сейчас оно находится в работе.
Региональное Минэнерго указало газовой компании на недопустимость отказа в заключении договоров продажи газа в баллонах при наличии такой возможности. В ведомстве рассказали, что минимальная потребность в обменной таре составляет пять тысяч баллонов, из них за счет средств организации приобретена одна тысяча штук, часть из которых в ближайшее время введут в эксплуатацию.
Вопрос находится на контроле уполномоченного Омской области по правам человека.