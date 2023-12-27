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УФАС занялось компанией, из-за которой сотни жителей Омской области остались без газа

27 декабря 2023, 11:10
Фото: Midjourney
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УФАС проверило компанию, из-за которой жители Омской области лишились газа

«Омская областная газовая компания» прекратила подачу баллонного газа жителям 15 районов области.

В УФАС обратились 335 жителей региона, которые пользуются баллонным газом для бытовых нужд. Они сообщили, что с мая по сентябрь этого года ООО «Омская областная газовая компания» прекратила подачу населению баллонного газа. Кроме того, компания отказалась заменять баллоны, у которых истек срок годности.

Как рассказали в пресс-службе УФАС, компания предлагала людям приобретать баллонный газ при условии покупки нового газового баллона самостоятельно. Такие действия привели к ущемлению прав жителей и были признаны незаконными. «Омской областной газовой компании» выдано предписание об устранении нарушений.

Ранее Город55 рассказывал о случае хлопка газа в многоэтажном доме. Инцидент произошел вчера в доме на улице 22 Апреля. По предварительным данным, в одной из квартир мужчина жег газеты и решил воспользоваться баллоном освежителя воздуха. В какой-то момент случился хлопок, но обошлось без возгорания.

Недетская шалость. В омской многоэтажке случился хлопок газа из-за освежителя воздуха
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#Омск#Омская область#УФАС#Газовый баллон#Газ#Газификация#Новости#Газоснабжение#Газовое оборудование#Газопровод#Газовое отопление#Анастасия Баянова
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