УФАС занялось компанией, из-за которой сотни жителей Омской области остались без газа

В УФАС обратились 335 жителей региона, которые пользуются баллонным газом для бытовых нужд. Они сообщили, что с мая по сентябрь этого года ООО «Омская областная газовая компания» прекратила подачу населению баллонного газа. Кроме того, компания отказалась заменять баллоны, у которых истек срок годности.