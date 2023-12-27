УФАС занялось компанией, из-за которой сотни жителей Омской области остались без газа

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В УФАС обратились 335 жителей региона, которые пользуются баллонным газом для бытовых нужд. Они сообщили, что с мая по сентябрь этого года ООО «Омская областная газовая компания» прекратила подачу населению баллонного газа. Кроме того, компания отказалась заменять баллоны, у которых истек срок годности.
Как рассказали в пресс-службе УФАС, компания предлагала людям приобретать баллонный газ при условии покупки нового газового баллона самостоятельно. Такие действия привели к ущемлению прав жителей и были признаны незаконными. «Омской областной газовой компании» выдано предписание об устранении нарушений.
Ранее Город55 рассказывал о случае хлопка газа в многоэтажном доме. Инцидент произошел вчера в доме на улице 22 Апреля. По предварительным данным, в одной из квартир мужчина жег газеты и решил воспользоваться баллоном освежителя воздуха. В какой-то момент случился хлопок, но обошлось без возгорания.