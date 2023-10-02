Хоценко поручил выделить 20 млн рублей на покупку газовых баллонов для омичей

По поручению губернатора Омской области региональное минэнерго провело переговоры с поставщиками о предоставлении обменной тары. Баллоны поступят в объемах 50 и 27 литров. Дополнительный оборотный фонд поможет оперативно поставлять газ в сельские районы Омской области.