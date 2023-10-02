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Хоценко поручил выделить 20 млн рублей на покупку газовых баллонов для омичей

2 октября 2023, 04:33
Фото: 1MI
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Планируется приобрести больше 5 тысяч баллонов.

Для жителей Омской области закупят новые газовые баллоны. Подробности сегодня, 2 октября, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграмм-канале.

«Знаю о проблеме с газовыми баллонами. Почти на каждой встрече жители поднимают этот вопрос. Приняли решение закупить более 5 тысяч новых газовых баллонов для жителей наших районов. На эти цели направляем 20 млн рублей из областного бюджета», — сообщил глава региона.

Мера поддержки компенсирует компаниям и предпринимателям часть затрат на покупку новых баллонов, предназначенных для реализации сжиженного газа населению. Это позволит избежать роста розничных цен.

По поручению губернатора Омской области региональное минэнерго провело переговоры с поставщиками о предоставлении обменной тары. Баллоны поступят в объемах 50 и 27 литров. Дополнительный оборотный фонд поможет оперативно поставлять газ в сельские районы Омской области.

#Омск#Омская область#Газовый баллон#Газ#Губернатор#Баллон#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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