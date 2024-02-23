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День защитника отечества

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2024
В темноте красиво. В Омске запустили световое шоу ко Дню защитника Отечества
Поздравления с 23 Февраля жители города могли увидеть в вечернее время перед праздничным днем.
23 февраля, 04:33
Омскстат представил социально-демографический портрет мужчин Омской области
Согласно статистике, средний возраст мужчин в регионе — 37,9 лет.
22 февраля, 11:44
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
20 февраля, 04:01
Могло быть и больше. В Омске на украшение к 23 февраля потратят почти 400 тысяч
На декорирование города администрация изначально готова была потратить на 200 тыс рублей больше.
24 января, 10:40
2023
Александр Бурков вручил омичам награды за служение стране и вклад в развитие региона
22 февраля 2023, 09:33
Гранаты из шоколада и консервированные носки. Что дарят в Омске на 23 Февраля
20 февраля 2023, 03:06
В Омской области в День защитника отечества состоится телемарафон «Все для Победы»
14 февраля 2023, 04:43
В Омске отменили парад в честь Дня защитника отечества
Последний раз торжественной построение, посвященное Дню защитника отечества, на Соборной площади проводили в 2020 году.
11 февраля 2023, 03:15

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