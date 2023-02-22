Александр Бурков вручил омичам награды за служение стране и вклад в развитие региона

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
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Updated Сегодня, 09:33
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что накануне праздника губернатор вручил 26 омичам государственные награды и поздравил с Днем защитника Отечества.
«Завтра мы будем отмечать День защитника Отечества. Для нас это в первую очередь участники военной спецоперации, которые мужественно и героически выполняют поставленные задачи. Но сегодня кроме ратного поля, как в песне пел Владимир Высоцкий, есть еще и мирная передовая, где тоже есть место мужественным поступкам и реальным делам. И вы, сидящие в этом зале, ответственно и честно выполняете свой гражданский и профессиональный долг, добросовестно служите своим трудовым коллективам, Омской области и России, не задаваясь вопросом, патриот я или нет. Вы — люди слова и дела, которые всегда были и остаются опорой и защитой российского государства. Поздравляю вас с Днем защитника Отечества, с заслуженными наградами и почетными званиями», — обратился к награжденным Александр Бурков.
Главный лесничий Саргатского района Александр Джан в прошлом году отправился добровольцем на СВО с батальоном «Барс-13». По указу Президента Александр награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Генеральному директору ЗАО «Иртышское» Анатолию Беззубцеву губернатор вручил Почетную грамоту правительства Омской области. Награды получили спасатели, журналисты, деятели искусства, благотворители и руководители омских предприятий, помогающих подшефному Стаханову.