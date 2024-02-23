Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

В Омске запустили световое шоу ко Дню защитника Отечества

В темноте красиво. В Омске запустили световое шоу ко Дню защитника Отечества

23 февраля 2024, 04:33
Фото: телеграм-канал губернатора Омской области Виталия Хоценко

В Омске запустили световое шоу ко Дню защитника Отечества

Поздравления с 23 Февраля жители города могли увидеть в вечернее время перед праздничным днем.

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Омске организовали праздничную иллюминацию. С недавних пор еще одной достопримечательностью города стала башня на телецентре.

Огромная вышка сияет в вечернее время обычно цветами российского триколора, и вчера исключения не было. Но к развевающемуся флагу добавили бегущую строчку с поздравлениями. Кроме того, в небольшое световое шоу добавили открытку с цифрой 23.

Видео: телеграм-канал губернатора Омской области Виталия Хоценко

Видео с сияющей телебашней появилось у губернатора Омской области в телеграм-канале. К слову, иллюминацию также по праздникам создают на колесе обозрения в парке «Вокруг света».

Напомним, что сегодняшний день является нерабочим в честь праздника, так что у жителей страны есть целых три дня, чтобы отдохнуть.

Впервые в Сибири. На омской телебашне включили светодиодную подсветку
Узнать подробнее
#Общество#Город#Видео#Омск#Омская область#Новости#Световая иллюминация#Праздник#День защитника отечества#Алина Ясинская#Световое шоу
Подпишитесь
Начинаем ждать коллапса: на омской ТЭЦ-5 во время морозов снова вышел из строя котел
Вчера, 05:24
До 250 тысяч. В Омске увеличили единовременные выплаты для мобилизованных
Вчера, 08:50
Мешают проводам. На четырех омских улицах одобрили обрезку почти 450 деревьев
Вчера, 04:52
Новая коробка. На омском Левобережье построят очередной склад
Сегодня, 05:35
Упустили победу. «Авангард» не смог обыграть «Ладу», ведя в счете 2:0
Вчера, 18:13
Шел домой по сугробам. Ночью в Омской области чуть не замерз потерявшийся вахтовик
Сегодня, 05:10