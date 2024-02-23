В темноте красиво. В Омске запустили световое шоу ко Дню защитника Отечества

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Омске организовали праздничную иллюминацию. С недавних пор еще одной достопримечательностью города стала башня на телецентре.
Огромная вышка сияет в вечернее время обычно цветами российского триколора, и вчера исключения не было. Но к развевающемуся флагу добавили бегущую строчку с поздравлениями. Кроме того, в небольшое световое шоу добавили открытку с цифрой 23.
Видео с сияющей телебашней появилось у губернатора Омской области в телеграм-канале. К слову, иллюминацию также по праздникам создают на колесе обозрения в парке «Вокруг света».
Напомним, что сегодняшний день является нерабочим в честь праздника, так что у жителей страны есть целых три дня, чтобы отдохнуть.