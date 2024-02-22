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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

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Омскстат представил социально-демографический портрет мужчин Омской области

22 февраля 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
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Омскстат представил социально-демографический портрет жителя Омской области

Согласно статистике, средний возраст мужчин в регионе — 37,9 лет.

В преддверии 23 февраля Омскстат поделился социально-демографическим портретом мужчин в Омской области. Согласно статистике, всего в регионе их проживает 845 тысяч. Средний возраст мужчин составляет 37,9 лет.

Интересно, что в экономике Омской области занято 486,1 тысяч мужчин, 71,2 из которых работают в сфере строительства. Еще 65,9 тысяч занимаются обрабатывающей промышленностью, а 63,8 трудятся в отрасли транспортировки и хранения.

Большая часть мужчин (53%) придерживается здорового образа жизни. 12% все же сталкивались с вредными привычками, в частности с курением, но смогли бросить. 41,2% имеют плохое зрение и носят очки или линзы.

Фото: Омскстат
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