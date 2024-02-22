Омскстат представил социально-демографический портрет мужчин Омской области

Интересно, что в экономике Омской области занято 486,1 тысяч мужчин, 71,2 из которых работают в сфере строительства. Еще 65,9 тысяч занимаются обрабатывающей промышленностью, а 63,8 трудятся в отрасли транспортировки и хранения.