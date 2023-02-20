Гранаты из шоколада и консервированные носки. Что дарят в Омске на 23 Февраля

В преддверии Дня защитника Отечества на сайтах с объявлениями появились сотни предложений с подарками для мужчин. Сувениры с военной тематикой — самые популярные. Так, один из продавцов в Омске предлагает приобрести в подарок мыло ручной работы с «легким мужским ароматом» в виде танка, гранаты или пистолета.