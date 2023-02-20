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Published Сегодня, 03:06

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Гранаты из шоколада и консервированные носки. Что дарят в Омске на 23 Февраля

20 февраля 2023, 03:06
Фото: 1MI
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Сувениры с военной тематикой — самые популярные.

В преддверии Дня защитника Отечества на сайтах с объявлениями появились сотни предложений с подарками для мужчин. Сувениры с военной тематикой — самые популярные. Так, один из продавцов в Омске предлагает приобрести в подарок мыло ручной работы с «легким мужским ароматом» в виде танка, гранаты или пистолета.

«Можно поштучно, можно наборы сформировать. Граната — 100 руб, пистолет — 110 руб, танки — 120 руб, цены за упаковку в пакетике, с клапаном „23 февраля“, упаковка в коробочке + 25 руб», — говорится в объявлении.

Танки и гранаты, но уже шоколадные, также пользуются спросом. Цены в среднем — от 200 рублей — зависит от комплектации подарка.

«Шоколадные наборы, либо штучно. Итальянский шоколад. Разная ценовая категория», — сообщает в объявлении продавец.

Как всегда вызывающий много споров вариант подарка в День защитника Отечества — носки. Но и здесь продавцы находят оригинальный способ сделать сюрприз. За 150 рублей можно купить носки, запечатанные в консервную банку.

«Что подарить мужчине на 23 февраля, если бюджет ограничен небольшой суммой, но непременно нужно сделать „прикольный“ подарок старому товарищу и другу, деду, папе, брату. Тем более если он — директор, и возможно, его уже не удивить чем-то дорогим, а вот оригинальный презент он обязательно оценит!», — говорится в объявлении.

В банке находится одна пара обычных мужских носков, рассчитанных на 40-44 размеры. При желании консервы можно открыть и носки использовать по назначению.

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#Евгений Игишев#23 февраля#День защитника отечества#Подарок#Авито#Общество#Омск#Омская область
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