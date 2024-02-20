Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля

Напомним, что последний раз парад в честь Дня защитника Отечества проводили в 2020 году. Однако из-за коронавируса уже четвертый год подряд Омск остается без парада. В 2019 году, кстати, мероприятие особенно запомнилось участием в нем курсантов специального факультета омского автобронетанкового инженерного института из Африки, исполнивших национальные песни.