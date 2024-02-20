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Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

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Updated Сегодня, 04:03

Парад на Соборной площади

Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля

20 февраля 2024, 04:01
Фото: Город55
Парад на Соборной площади

В Омске в очередной раз отменили парад в честь Дня защитника Отечества

Последний раз парад на 23 февраля проводили на Соборной площади в 2020 году.

Стало известно, что в этом году на Соборной площади на 23 февраля снова не состоится торжественное построение войск омского гарнизона с исполнением строевых песен. Об этом Городу55 рассказала пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

«Парад не планировали проводить», — отметила Ахвердиева.

Напомним, что последний раз парад в честь Дня защитника Отечества проводили в 2020 году. Однако из-за коронавируса уже четвертый год подряд Омск остается без парада. В 2019 году, кстати, мероприятие особенно запомнилось участием в нем курсантов специального факультета омского автобронетанкового инженерного института из Африки, исполнивших национальные песни.

Добавим, что на 23 февраля в Омске, как следует из медиаплана облправительства, запланированы церемония возложения цветов к памятникам, праздничный концерт в Доме дружбы и отдельные мероприятия в округах.

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#Общество#Омск#Праздники#Омская область#Мероприятия#Новости#Парад#Юлия Истомина#23 февраля#День защитника отечества
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