Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Стало известно, что в этом году на Соборной площади на 23 февраля снова не состоится торжественное построение войск омского гарнизона с исполнением строевых песен. Об этом Городу55 рассказала пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
«Парад не планировали проводить», — отметила Ахвердиева.
Напомним, что последний раз парад в честь Дня защитника Отечества проводили в 2020 году. Однако из-за коронавируса уже четвертый год подряд Омск остается без парада. В 2019 году, кстати, мероприятие особенно запомнилось участием в нем курсантов специального факультета омского автобронетанкового инженерного института из Африки, исполнивших национальные песни.
Добавим, что на 23 февраля в Омске, как следует из медиаплана облправительства, запланированы церемония возложения цветов к памятникам, праздничный концерт в Доме дружбы и отдельные мероприятия в округах.