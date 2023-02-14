Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

В Омской области в День защитника отечества состоится телемарафон «Все для Победы»

14 февраля 2023, 04:43
Фото: 1MI
Иллюстрация
Благодаря проекту по всей России идет сбор средств и гуманитарной помощи для добровольцев, мобилизованных, а также мирных жителей освобождаемых территорий.

В День защитника отечества, 23 февраля, с 10:00 до 14:00 в Омской области состоится телемарафон «Все для Победы». Телепроект 12 канала проходит в поддержку омских бойцов при содействии правительства Омской области.

Благодаря проекту «Все для Победы» по всей России идет сбор средств и гуманитарной помощи для добровольцев, мобилизованных, а также мирных жителей освобождаемых территорий.

«Первый марафон, который состоялся в эфире 12 канала в ноябре прошлого года, получил колоссальный положительный резонанс. Зрители перевели на специальный региональный счет внушительную сумму, которая пошла на приобретение автомобилей и квадрокоптеров для ребят из омских батальонов. На средства, которые будут собраны 23 февраля, для защитников Отечества закупим дополнительную партию квадрокоптеров. Они сейчас очень важны в бою и могут спасти многие жизни», — сообщила руководитель исполкома Народного Фронта в Омской области Сюзанна Егиян.

Активное участие в телемарафоне примут первые лица региона и федеральные спикеры. Они расскажут о важности сплочения всех жителей в деле отстаивания интересов родной страны. Ведущими проекта станут известные омские журналисты.

Телемарафон «Все для Победы» (12+) пройдет 23 февраля, с 10.00 до 14.00, в прямом эфире на ТВ и в социальных сетях.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Город#Общество#23 февраля#День защитника отечества#Правительство
Подпишитесь
Закинул на плечи и потащил в кусты. Истории общения омичей на сайтах знакомств
Сегодня, 03:30
Омск начали готовить к весенним катаклизмам
Сегодня, 04:11
Чаще женятся юристы и айтишники. Как омичи относятся к служебным романам
Сегодня, 02:16
Ниже низшего. Суд «пожалел» худрука омского «Пятого театра» Гриншпуна и смягчил срок
Сегодня, 06:40
В Омске рабочих завода облило горячим цинком
Сегодня, 06:34
4 000 поездов с мусором. Глава Росприроднадзора рассказал о мусорной реформе в Омске
Сегодня, 05:25