В Омской области в День защитника отечества состоится телемарафон «Все для Победы»

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В День защитника отечества, 23 февраля, с 10:00 до 14:00 в Омской области состоится телемарафон «Все для Победы». Телепроект 12 канала проходит в поддержку омских бойцов при содействии правительства Омской области.
Благодаря проекту «Все для Победы» по всей России идет сбор средств и гуманитарной помощи для добровольцев, мобилизованных, а также мирных жителей освобождаемых территорий.
«Первый марафон, который состоялся в эфире 12 канала в ноябре прошлого года, получил колоссальный положительный резонанс. Зрители перевели на специальный региональный счет внушительную сумму, которая пошла на приобретение автомобилей и квадрокоптеров для ребят из омских батальонов. На средства, которые будут собраны 23 февраля, для защитников Отечества закупим дополнительную партию квадрокоптеров. Они сейчас очень важны в бою и могут спасти многие жизни», — сообщила руководитель исполкома Народного Фронта в Омской области Сюзанна Егиян.
Активное участие в телемарафоне примут первые лица региона и федеральные спикеры. Они расскажут о важности сплочения всех жителей в деле отстаивания интересов родной страны. Ведущими проекта станут известные омские журналисты.
Телемарафон «Все для Победы» (12+) пройдет 23 февраля, с 10.00 до 14.00, в прямом эфире на ТВ и в социальных сетях.