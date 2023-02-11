В Омске отменили парад в честь Дня защитника отечества

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:16
В Омске в очередной раз отменили парад, посвященный Дню защитника отечества. Причиной послужили действующие коронавирусные ограничения. Об этом на пресс-конференции сообщил вчера, 10 февраля, директор департамента культуры Омска Олег Федоренко.
Режим повышенной готовности, связанный с пандемией коронавируса, действует в региона до 1 марта. Основной площадкой празднования Дня защитника отечества станет ДК имени Красной Гвардии.
«Что же касается в целом городских патриотических мероприятий и, в частности, празднования Дня защитника Отечества, то тут главным будет городское праздничное мероприятие „Отечеству верность храня“ в Городском дворце культуры и искусств имени Красной Гвардии», — рассказал Олег Федоренко.
Последний раз парад на 23 Февраля организовывали в Омске в 2020 году. Здесь можно посмотреть, как проходило торжественное построение три года назад: