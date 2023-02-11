Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:16

Updated Сегодня, 03:16

В Омске отменили парад в честь Дня защитника отечества

11 февраля 2023, 03:15
Фото: 1MI
Иллюстрация
Последний раз торжественной построение, посвященное Дню защитника отечества, на Соборной площади проводили в 2020 году.

В Омске в очередной раз отменили парад, посвященный Дню защитника отечества. Причиной послужили действующие коронавирусные ограничения. Об этом на пресс-конференции сообщил вчера, 10 февраля, директор департамента культуры Омска Олег Федоренко.

Режим повышенной готовности, связанный с пандемией коронавируса, действует в региона до 1 марта. Основной площадкой празднования Дня защитника отечества станет ДК имени Красной Гвардии.

«Что же касается в целом городских патриотических мероприятий и, в частности, празднования Дня защитника Отечества, то тут главным будет городское праздничное мероприятие „Отечеству верность храня“ в Городском дворце культуры и искусств имени Красной Гвардии», — рассказал Олег Федоренко.

Последний раз парад на 23 Февраля организовывали в Омске в 2020 году. Здесь можно посмотреть, как проходило торжественное построение три года назад:

Парад на 23 Февраля в Омске: без африканцев, но с огоньком
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#23 февраля#День защитника отечества#Парад#Омск
Подпишитесь
Окольными путями. Омский кинотеатр вывесил официальную афишу фильма MARVEL
Сегодня, 05:49
«Молот Тора». В омской филармонии изготовили необычный музыкальный инструмент
Сегодня, 04:02
«Химическая вонь на уничтожение». В Омске снова действует режим «черного неба»
Сегодня, 05:01
Согласовывать митинги в Омске теперь будет Владимир Куприянов
Вчера, 09:03
Приключения электроники. Как омский бизнес выживает под санкциями
9 февраля 08:36