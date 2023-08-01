В Омске расширили список чиновников, которым положена компенсация за аренду жилья

Отметим, что в настоящее время в Омской области работает немало иногородних чиновников. Среди них врио губернатора Виталий Хоценко, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов, вице-губернатор Андрей Шпиленко, руководитель регионального аппарата губернатора Анна Марухина и другие.