В Омске расширили список чиновников, которым положена компенсация за аренду жилья

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:48
В Омской области расширили список чиновников, которым положена компенсация из бюджета по аренде жилья. Деньги за найм квартиры будут выплачивать до предоставления госслужащим служебного жилого помещения. Постановление правительства Омской области 29 июля подписал исполняющий обязанности председателя Валерий Бойко.
Всего в перечне 18 пунктов, представляющих различные должности государственной службы:
1) Губернатор Омской области;
2) Председатель правительства Омской области;
3) Первый заместитель председателя Правительства Омской области;
4) Заместитель председателя правительства Омской области;
5) Заместитель председателя правительства Омской области, руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области;
6) Министр Омской области;
7) Начальник Главного управления;
8) Начальник Государственной инспекции;
9) Председатель Комиссии,
10) Первый заместитель Министра;
11) Заместитель Министра
12) Первый заместитель Правительства Омской области; руководителя Аппарата губернатора;
13) Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
14) Первый заместитель начальника Главного управления;
15) Заместитель начальника Главного управления;
16) Первый заместитель начальника Государственной инспекции;
17) Помощник губернатора Омской области;
18) Советник губернатора Омской области.
Отметим, что в настоящее время в Омской области работает немало иногородних чиновников. Среди них врио губернатора Виталий Хоценко, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов, вице-губернатор Андрей Шпиленко, руководитель регионального аппарата губернатора Анна Марухина и другие.