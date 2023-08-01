Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Изображение материала

В Омске расширили список чиновников, которым положена компенсация за аренду жилья

1 августа 2023, 06:45
Фото: 1MI
Иллюстрация
Всего в перечне 18 пунктов, представляющих различные должности государственной службы.

В Омской области расширили список чиновников, которым положена компенсация из бюджета по аренде жилья. Деньги за найм квартиры будут выплачивать до предоставления госслужащим служебного жилого помещения. Постановление правительства Омской области 29 июля подписал исполняющий обязанности председателя Валерий Бойко.

Всего в перечне 18 пунктов, представляющих различные должности государственной службы:

1) Губернатор Омской области;

2) Председатель правительства Омской области;

3) Первый заместитель председателя Правительства Омской области;

4) Заместитель председателя правительства Омской области;

5) Заместитель председателя правительства Омской области, руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области;

6) Министр Омской области;

7) Начальник Главного управления;

8) Начальник Государственной инспекции;

9) Председатель Комиссии,

10) Первый заместитель Министра;

11) Заместитель Министра

12) Первый заместитель Правительства Омской области; руководителя Аппарата губернатора;

13) Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

14) Первый заместитель начальника Главного управления;

15) Заместитель начальника Главного управления;

16) Первый заместитель начальника Государственной инспекции;

17) Помощник губернатора Омской области;

18) Советник губернатора Омской области.

Отметим, что в настоящее время в Омской области работает немало иногородних чиновников. Среди них врио губернатора Виталий Хоценко, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов, вице-губернатор Андрей Шпиленко, руководитель регионального аппарата губернатора Анна Марухина и другие.

В Омской области для медиков планируют купить служебное жилье на 100 млн рублей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Чиновник#Жилье#Служебное жилье#Аренда#Аренда квартир#Правительство#Правительство Омской области#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Омская «реновация». Ради нового микрорайона в Центральном округе снесут сотни домов
Сегодня, 03:15
Омский депимущества снова судится с «Кедром» из-за торгового центра в парке
Сегодня, 06:39
Придется демонтировать? В Омске строителю причала в Просторном выдвинули требования
Сегодня, 05:11
Памятник основателю Омска Бухгольцу планируют установить сегодня ночью
Сегодня, 08:58
Плывем по течению. Омск ушел под воду после очередного ливня с ураганом
Сегодня, 03:52