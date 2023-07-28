Стоимость жилья в аренду в этом районе чуть выше, чем в других районах города — к примеру, 1-комнатную квартиру можно было снять по цене от 16 — 18 тысяч рублей в месяц в первом квартале 2023 года, двухкомнатную — по цене от 18 до 20 тысяч рублей. Как и во всех остальных случаях, на стоимость влияет наличие ремонта в квартире и его качество, площадь жилья.