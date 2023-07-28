Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
На первом месте рейтинга наиболее комфортных для проживания районов Омска — Кировский. Он расположен на левом берегу реки Иртыш, и на его территории преобладает новая застройка — современные и высотные жилые комплексы.
В числе плюсов Кировского района Омска местные жители выделяют инфраструктуру, развитую на достаточно высоком уровне, обилие зеленых зон, в числе которых парк 300-летия Победы, «Птичья гавань», а также парк культуры и отдыха, благоустроенный городской пляж. В районе много детских садов, школ, спортивных секций и других вариантов досуга для детей и подростков.
Среди минусов отмечается экологическая обстановка — впрочем, ее сложно назвать благоприятной для города в целом. В случае с Кировским районом этот недостаток можно нейтрализовать, если выбрать квартиру, расположенную рядом со сквером или с парком, или приобрести жилье в комплексе с собственным озелененным двором.
Жилье в Кировском стоит в среднем дороже, чем в других городских районах Омска. По данным за первый квартал 2023 года, цена 1-комнатной квартиры в нем в среднем составила 4,5 — 5 млн рублей. Двухкомнатную квартиру можно приобрести по цене от 5 — 6 млн рублей, трехкомнатную — от 6 до 7 млн рублей.
Аренда 1-комнатной квартиры в Кировском районе в первом квартале 2023 года обходилась в среднем в 15 — 17 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатную квартиру можно было арендовать по цене от 18 до 20 тысяч рублей в месяц.
Ленинский район Омска находится на правом берегу реки Иртыш, в южной части. Здесь работает местный порт, есть благоустроенная набережная. В структуру района входят несколько микрорайонов и поселков — Булатово, Порт-Артур, Московка и другие.
Район активно застраивается — появляются новые жилые комплексы, в том числе высотные. В основном они возводятся рядом с местной рощей и в пешей доступности от реки. Широкий выбор недвижимости на первичном рынке считается одним из преимуществ района.
В Ленинском районе Омска есть школы, детские сады, поликлиники, благоустроенные места для прогулок и отдыха, в том числе аллея Сказок. Важным плюсом можно назвать и хорошую транспортную доступность относительно других районов города.
Что касается минусов, то местные жители обращают внимание на пробки, высокую стоимость нового жилья. Общей болью для всех жителей Омска остается экология, и эта проблема для Ленинского района особенно актуальна — на его территории есть крупные промышленные предприятия и производственные комплексы. Также отмечается загрязнение местных водоемов, слив канализации прямо в реку.
Стоимость 1-комнатной квартиры в Ленинском районе Омска, согласно данным за первый квартал 2023 года, составляла в среднем 3 — 3,5 млн рублей. Двухкомнатную квартиру можно было приобрести за 4 — 5 млн рублей, 3-комнатную — по цене от 5 — 6 млн рублей.
Что касается аренды жилья, то в Ленинском она примерно такая же, как и в других районах Омска. Так, 1-комнатную квартиру в первом квартале 2023 года можно было снять за 15 — 17 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную — за 16 — 18 тысяч рублей в месяц. Цены на аренду варьируются и зависят от состояния квартиры, ее площади и прочих характеристик.
Центральный район Омска привлекает развитой инфраструктурой, наличием памятников архитектуры, культуры, обилием торговых и развлекательных центров. Жизнь здесь буквально бьет ключом, как, впрочем, это обычно и бывает в центральной части любого большого города.
Среди преимуществ Центрального района Омска стоит выделить его хорошую транспортную доступность, органичность и эстетичность застройки — даже с учетом того, что в нем есть и старые, и новые дома. В районе отлично развита инфраструктура — есть магазины, рестораны, образовательные и развлекательные учреждения.
В числе минусов можно выделить сложную транспортную обстановку — на улицах образуются пробки, движение становится особенно плотным в часы пик. Кроме того, на территории района есть несколько крупных производственных предприятий, заводов и ТЭЦ, что не лучшим образом влияет на местную экологию. В связи с этим местные жители советуют приобретать квартиры в Центральном районе Омска, расположенные минимум на третьем или на четвертом этажах.
По данным за первый квартал 2023 года, однокомнатную квартиру в Центральном районе Омска можно было приобрести в среднем за 4 — 4,5 млн рублей. Двухкомнатная квартира стоила от 5 — 6 млн рублей — в зависимости от дома, площади, расположения и других характеристик. При желании можно найти и однокомнатные квартиры дешевле 4 млн рублей.
Стоимость жилья в аренду в этом районе чуть выше, чем в других районах города — к примеру, 1-комнатную квартиру можно было снять по цене от 16 — 18 тысяч рублей в месяц в первом квартале 2023 года, двухкомнатную — по цене от 18 до 20 тысяч рублей. Как и во всех остальных случаях, на стоимость влияет наличие ремонта в квартире и его качество, площадь жилья.
Советский район находится на правом берегу реки Иртыш. Он считается промышленным центром Омска, и больше половины территории этого района занимают заводы и производственные предприятия, достаточно крупные и известные.
На территории Советского района есть не только промышленные комплексы — местные жители любят гулять в популярном парке «Зеленый остров». Его наличие считается плюсом проживания в этом районе.
В числе преимуществ можно назвать наличие сформированной и полноценной инфраструктуры, в том числе в заводских микрорайонах-городках. Здесь есть детские сады, школы, больницы и поликлиники, несколько вузов. Еще один плюс — неплохая транспортная доступность, наличие нескольких удобных маршрутов, связывающих локацию с другими частями Омска. Достаточно качественными остаются и сами дороги, транспортные развязки.
Минус проживания в районе очевиден — это экология. Промышленные предприятия оказывают на нее свое воздействие, которое сложно назвать благоприятным. Свою негативную лепту в экологическую обстановку вносит и местный мусорный полигон. Еще один недостаток — заводское прошлое и соответствующая социальная обстановка.
Жилье в Советском районе Омска считается относительно недорогим. К примеру, в первом квартале 2023 года 1-комнатную квартиру здесь можно было приобрести за 2,5 — 3 млн рублей, 2-комнатную — за 4 — 5 млн рублей. Стоимость зависела и продолжает зависеть от конкретного дома, его состояния, удаленности от объектов инфраструктуры.
Аренда жилья в Советском районе по цене приемлема — снять 1-комнатную квартиру в первом квартале 2023 года можно было в среднем за 14 — 15 тысяч рублей в месяц. Аренда двухкомнатной квартиры обходилась в 15 — 17 тысяч рублей.
Октябрьский район Омска занимает относительно небольшую территорию и считается самым маленьким в городе. Он находится на правом берегу реки Иртыш. Именно в Октябрьском районе находится местный физкультурный вуз, один из самых популярных в Сибири.
На территории Октябрьского района работает несколько промышленных предприятий и заводов, в том числе Автогенный завод. Это определенным образом влияет на экологическую обстановку — она очевидно неблагоприятна, что можно назвать минусом локации.
К плюсам стоит отнести сбалансированность местной инфраструктуры, сформированной еще во времена промышленной застройки района, наличие школ, детских садов, спортивных комплексов. На территории района находится местный драматический театр.
Транспортную доступность локации местные жители характеризуют как удовлетворительную, отмечая, что строятся новые дороги и развязки, однако пробки по-прежнему есть. Некоторые местные жители отмечают отсутствие в достаточном количестве детских площадок, благоустроенных прогулочных зон.
Стоимость однокомнатной квартиры в Октябрьском районе Омска в первом квартале 2023 года составляла в среднем 2,5 — 3 млн рублей, а двухкомнатную квартиру можно было приобрести по цене от 4 до 5 млн рублей. Трехкомнатная квартира стоила от 6 — 7 млн рублей.
Стоимость аренды жилья в этом районе вполне доступна. К примеру, однокомнатную квартиру в первом квартале 2023 года можно было снять примерно за 13 — 14 тысяч рублей, двухкомнатную — за 15 — 16 тысяч рублей.