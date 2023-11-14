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Посуточную аренду планируют урегулировать. Что станет с рынком съемного жилья в Омске

14 ноября 2023, 09:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

Специалист рассказал, что станет с рынком посуточной аренды квартир в Омске

Из-за нового готовящегося закона в Омске ждут повышения цен на посуточный съем квартир. По прогнозам, часть арендодателей может скрыть свой бизнес.

Депутаты Госдумы готовят ко второму чтению законопроект о регулировании посуточной сдачи квартир. Если закон будет принят, то собственник не сможет сдавать жилье посуточно, если не получит на это одобрение 75% соседей. Город55 выяснил, как нововведение может повлиять на рынок посуточной аренды в Омске.

«Проблема острая. Потребуется согласие соседей. Как я понимаю, вопрос будет выноситься на общедомовое собрание, и никто не захочет, чтобы в их доме были квартиры с посуточной арендой», — рассказал директор агентства недвижимости «Метры» Денис Крахоткин.

Специалист отмечает, что вопрос посуточной аренды для Омска актуальный. Спрос ежегодно растет. В Омск приезжают в командировки жители других городов. Сами омичи также пользуются услугами посуточной аренды. Согласно данным сервиса «Яндекс. Недвижимость», на момент публикации в Омске для посуточной аренды было 525 предложений от 700 до 5000 рублей.

«В Омске есть несколько профессиональных игроков на этом рынке. Есть те, у кого по 30 квартир. Сдают как в субаренду, так и собственные квартиры. Основной конкурент — это отели. Могут ли они (представители гостиничного бизнеса — прим. ред.) таким образом лоббировать свои интересы — нам не известно. Цена на посуточную аренду возрастет. В случае принятия закона, факт посуточной аренды некоторые арендодатели попытаются скрыть», — считает Денис Крахоткин.

По словам специалиста по недвижимости, если три года назад однокомнатную квартиру на сутки в Омске можно было снять за 1600-1800 рублей, то в настоящее время — 2200-2300 рублей. Цены указаны средние.

Отметим, что в Омске в последнее время открылись гостиницы Cosmos и «50/60». Также в городе работают отели «Маяк», Ibis, «Турист», «Россия» и другие. В случае принятия закона отельеры будут диктовать рынку краткосрочной аренды свои условия.

Ранее Город55 сообщал, что Челябинск и Омск стали лидерами по доступности съемного жилья для отдыха.

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#Общество#Недвижимость#Омск#Омская область#Аренда#Жилье#Гостиницы#Отель#Евгений Игишев#Аренда квартир
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