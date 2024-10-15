Готовьте МРОТ. Где и за сколько в Омске сдают самые дешевые квартиры

Город55 решил посмотреть, за сколько в Омске можно арендовать на месяц самое дешевое жилье. Для ТОП-5 мы отобрали по одной квартире в каждом из округов Омска. На большие площади, разумеется, рассчитывать не приходиться, как и на удачное расположение. Какие секреты скрывает в себе такое жилье и к чему стоит быть готовым арендаторам — рассказываем в материале Города55.