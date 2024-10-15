Готовьте МРОТ. Где и за сколько в Омске сдают самые дешевые квартиры

Posted 15 октября, 04:15
Published 15 октября, 04:15
Modified 15 октября, 04:17
Updated 15 октября, 04:17
Согласно последним данным сервиса «Яндекс Аренда», Омск стал лидером рейтинга российских городов-миллионников с самой низкой стоимостью аренды квартир. Как пишет Газета.Ru, средняя цена съемного жилья в Омске по итогам сентября 2024-го составила примерно 25 тысяч рублей.
Город55 решил посмотреть, за сколько в Омске можно арендовать на месяц самое дешевое жилье. Для ТОП-5 мы отобрали по одной квартире в каждом из округов Омска. На большие площади, разумеется, рассчитывать не приходиться, как и на удачное расположение. Какие секреты скрывает в себе такое жилье и к чему стоит быть готовым арендаторам — рассказываем в материале Города55.
За 15 тысяч в месяц предлагают в аренду однокомнатную квартиру площадью 40 «квадратов» в пятиэтажке на Звездова, 128. Квартира находится на третьем этаже. Дому же уже идет четвертый десяток, построили его в 1988 году.
В объявлении утверждается, что раньше квартира не сдавалась. В ней новый арендатор найдет свежий косметический ремонт, мебель и минимальный набор необходимой бытовой техники. В комнате есть шкаф для одежды, диван, тумбочка под телевизор, оборудовано спальное место, а на кухне — старенький кухонный гарнитур с холодильником.
Из плюсов — у вас будет свой балкон (выход на него из комнаты), в пешей доступности остановка, да и до центра города добираться совсем недолго. Минусы тоже имеются — мебель и техника в квартире простые и старые, на стене и на полу — ковры. Но если вы готовы мириться с советским, «бабушкиным» ремонтом — квартира вам подойдет.
Кстати, 15 тысяч рублей в месяц — это, к сожалению, не итоговая сумма. Дополнительно придется платить за «коммуналку» (не менее 3,5 тысяч), а перед заездом внести депозит в 10 тысяч рублей за сохранность совсем не нового имущества.
В Кировском округе самые дешевые варианты для съема чаше всего находятся в Старом Кировске или Солнечном. В нашем случае за 14500 рублей в месяц можно снять квартиру-студию в пятиэтажном общежитии 1977 года постройки на Семиреченской, 138. Площадь студии всего 17 «квадратов», находится она на третьем этаже.
«В хорошем состоянии, имеется всe необходимoe: вся мебель, диван, кухонный гарнитур, шкаф встроенный. Техникa, холодильник, плитa, ТВ, стиральная машина автомат», — рассказывает арендодатель.
На минимальной площади действительно смогли разместить все необходимое. Из-за ограниченного пространства в ванной комнате, например, оборудовали именно душ. Ремонт в квартире скромный, но все чисто и аккуратно. К тому же в студию, согласно объявлению, можно будет заехать с детьми. Залог в этот раз тоже есть, но только 2000 рублей.
В Советском округе зачастую можно найти много вариантов более-менее бюджетного жилья для съема. Это и неудивительно: большое количество вузов и много студентов, которые не могут жить в общежитии, но хотят найти квартиру не сильно далеко от учебы.
У нас на обзоре — «однушка» площадью 37 «квадратов». Располагается она на втором этаже десятиэтажного дома на Малиновского, 6 (в пешей доступности остановка «Малиновского»). Оценили месяц проживания в квартире в 16 тысяч рублей. Собственник заинтересован в арендаторах, с которыми у него сложатся длительные отношения.
Десятиэтажку построили в 2007 году. В квартире остается вся необходимая мебель и бытовая техника. Среди них — скромный стол на кухне, диван в качестве спального места, старенькая ванна. Отдельно придется платить еще и за «коммуналку», а также внести залог в 8 тысяч перед началом проживания. Еще 8 тысяч придется заплатить посреднику. То есть одномоментно арендатору придется отдать за квартиру 32 тысячи рублей.
На очереди — однокомнатная квартира в пятиэтажке в поселке Чкаловский. Дом на Романенко, 13 построили в 1970 году. «Миниатюрная» квартира в 23 «квадрата» находится на последнем, пятом этаже. Ежемесячный платеж составит 16 тысяч рублей плюс оплата за «коммуналку». Будущему арендатору нужно быть готовым оставить сразу 16 тысяч в качестве залога.
В качестве съемщиков собственник хотел бы видеть опрятных, ответственных, некурящих и спокойных людей, у которых нет животных.
«Квартира теплая, металлическая дверь, в квартиpe натяжные потолки холодильник, стиральная машинка, шкафы, диван, стол кухонный, журнальный столик. Окнa выходят во двор», — утверждается в объявлении.
Все простенько, выделяются на фоне остального интерьера разве что зеркала необычной формы.
Самая милая и современная квартира из нашего топа дешевого арендного жилья. Студию площадью 21 кв. м, расположенную на пятом этаже девятиэтажки на Светловской, 10, можно арендовать за 15 тысяч рублей в месяц.
«Квартиpa в отличном состоянии, окнa ПBX, санузел-кафель, натяжные потолки. Мебель необходимая, холодильник, стиральная машина-автомат. Длительный срок аренды, оплатa 15000 + коммунальные услуги. Залог 10 000», — сообщили в объявлении.
Квартира находится в относительно новом доме 2012 года постройки в ЖК «Уютный» (через дорогу, кстати, начали строить огромный микрорайон «Снегири»). Рядом есть крупный супермаркет и несколько остановок. Есть одно «но» — для заселения рассматривают только людей без вредных привычек и строго без животных.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, через какое время окупится квартира-студия, если сдавать ее в аренду. Приобрести мини-квартиру в новостройках Омска можно в среднем за 3,9 млн рублей, потребуется 20 лет сдачи жилья в аренду, чтобы оно, наконец, окупилось.