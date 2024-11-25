Дешевые квартиры, отключение воды в декабре и проверка после обрушения. Омск сегодня

Далеко не все омичи могут себе позволить купить квартиру в новостройке. Так как даже за однокомнатную квартиру средний ежемесячный платеж достигает почти 76 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата в Омской области меньше этой цифры. Самой дешевой и самой маленькой квартирой в нашей подборке стала студия в пятиэтажке на Бородина, 44Б в микрорайоне Заозерный. За 1,29 млн рублей вам достанутся апартаменты площадью 12 квадратных метров.