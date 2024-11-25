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Posted 25 ноября, 14:08

Published 25 ноября, 14:08

Modified 25 ноября, 14:08

Updated 25 ноября, 14:08

Иллюстрация

Дешевые квартиры, отключение воды в декабре и проверка после обрушения. Омск сегодня

25 ноября 2024, 14:08
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Топ дешевых продаваемых квартир в Омске

Далеко не все омичи могут себе позволить купить квартиру в новостройке. Так как даже за однокомнатную квартиру средний ежемесячный платеж достигает почти 76 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата в Омской области меньше этой цифры. Самой дешевой и самой маленькой квартирой в нашей подборке стала студия в пятиэтажке на Бородина, 44Б в микрорайоне Заозерный. За 1,29 млн рублей вам достанутся апартаменты площадью 12 квадратных метров.

Очень тесно и по-советски скромно. За сколько продают самые дешевые квартиры в Омске
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Новость №2. В Омске жители Центрального округа останутся без воды на время ремонта

В начале декабря жители Центрального округа Омска на весь день останутся без воды, причина в плановом ремонте водопровода по адресу: улица Ленина, 14. У жителей ряда домов доступа к ресурсу не будет 1 декабря с 11:00 до 17:00.

Ремонт водопровода оставит омичей без воды в начале декабря
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Новость №3. Правоохранители заинтересовались обрушением потолка в жилом доме

Прокуратура Омской области начала проверку после обрушения потолка в одной из квартир двухэтажного дома на улице 27-я Линия. В момент происшествия в квартире находилась семья с двумя маленькими детьми. Несмотря на состояние строения, оно все еще не числится в списке аварийных.

Омская прокуратура начала проверку после обрушения потолка в жилом доме
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