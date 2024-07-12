Стоит ли оформлять ипотеку для покупки жилья в 2024 году

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Ипотека дешевле аренды, утверждается в материале «Новых Известий». Например, стоимость съема однокомнатной квартиры в столице со старым ремонтом в настоящее время стоит порядка 45-50 тыс рублей. Разумеется, есть места, где «однушку» можно будет снять дешевле — Зеленоград, допустим. По мнению автора материала, жить за МКАДом — тоже самое, что и в Рязани, Туле или Твери.
Утверждается, что квартиры-студии площадью от 12 до 15 кв м сдают по 35 тыс рублей. А если брать комнату в трехкомнатной квартире, то придется отдавать арендную плату в 30 тыс рублей. За пять лет цены выросли вдвое.
Если говорить об ипотеке, то ежемесячный платеж будете равен аренде, если первоначальный взнос составляет около 50%. Кстати, для одобрения банка нужно, чтобы ежемесячный платеж не превышал 80% от вашего дохода. В противном случае клиент получит отказ.
Еще важно закрыть все кредитные карты перед подачей заявления на получение ипотечного кредита. Конечно, можно рефинансировать ипотеку через год-два, когда ключевая ставка Центробанка ниже, но все же придется заплатить за повторную оценку недвижимости. Однако очевидный плюс при этом: в будущем переплата будет меньше.