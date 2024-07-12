Стоит ли оформлять ипотеку для покупки жилья в 2024 году

Еще важно закрыть все кредитные карты перед подачей заявления на получение ипотечного кредита. Конечно, можно рефинансировать ипотеку через год-два, когда ключевая ставка Центробанка ниже, но все же придется заплатить за повторную оценку недвижимости. Однако очевидный плюс при этом: в будущем переплата будет меньше.