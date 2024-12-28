47 часов пути ради трех часов ужина. Как ТНТ повез журналистов из Омска в Красноярск

В Красноярске у нас было всего несколько часов, чтобы познакомиться с городом поближе. И мы начали свое знакомство с лучшего ресторана Сибири и, как выразился наш спутник — «лучшего ресторана в мире» — «Тунгуска». Интерьер — топ, цены приемлемые для ресторана (за обед из двух блюд и напитка я отдала 1004 рубля). Официанты не записывают — все запоминают, и никаких ошибок в обслуживании не было. Гостям в качестве комплимента подают хлеб со взбитым маслом, хотя больше всего мне был интересен нож из вишни для масла. Счет приносят на блюде под камнем — даже эта деталь удивила. Кстати, это не последний раз, когда Красноярск удивит нас камнями. По непонятной нам, иногородним, причине, камни тут везде.