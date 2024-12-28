47 часов пути ради трех часов ужина. Как ТНТ повез журналистов из Омска в Красноярск

Posted 28 декабря, 06:00
Published 28 декабря, 06:00
Modified 28 декабря, 06:00
Updated 28 декабря, 06:00
В декабре где-то глубоко в душе пробуждается чувство праздника. Детские воспоминания переплетаются с ожиданием конца рабочего года, и кажется, что вот-вот должна произойти сказка.
Чем ближе Новый год, тем сильнее чувство предвкушения праздника, а подогревать его многие начинают, пересматривая любимые фильмы. Кто-то уже в ноябре запланировал просмотр «Гарри Поттера» (12+), кто-то разжигает новогоднее настроение фильмами про Гринча и мальчика Кевина. А кто-то пересматривает фильмы, сюжеты которых подгрузились на подкорку в совсем раннем возрасте. Классика советского кинематографа — фильмы Гайдая и Рязанова — уже стала частью нас и наших детей.
В век «быстрой» информации, коротких роликов и избытка медиаконтента хочется чего-то нового и необычного, но при этом хорошо знакомого и понятного. Такой контент ежегодно готовит для зрителей телеканал ТНТ (как бы кто этому не сопротивлялся…).
В этом году телеканал пригласил журналистов, на пресс-ужин, и Город55 в лице директора Дениса Юхлина и главного редактора Ольги Акамовой отправился в Красноярск. Далее — от первого лица.
Почему Красноярск? Все просто: в Красноярском крае — малая родина продюсера и сценариста нового фильма от телеканала ТНТ «Небриллиантовая рука» Андрея Шелкова. Зрителям он, скорее всего, более известен как Стас из USB. Шелков родился в Железногорске Красноярского края, а будучи студентом Восточно-Сибирского института туризма, он выступал в команде КВН «МаксимуМ». Уже в 2010 году Андрей Шелков стал резидентом шоу Comedy Club, и уже несколько лет шоумен занимается продюсерской работой.
На презентацию нового фильма «Небриллиантовая рука» (16+), над которым сибиряк работал в этом году, журналистов и пригласил телеканал.
Но прежде чем попасть на пресс-ужин, журналистам нужно было преодолеть путь из Омска в Красноярск — это почти 1 500 километров. Самолеты между этими городами курсируют, но не так часто, как между Омском и Москвой, например. Да и лететь практически в соседний город через Москву не очень разумно. Поэтому мы отправились в микропутешествие на поезде.
К слову, на поезде я не ездила с 2021 года. Тогда я привезла из путешествия коронавирус, и немного переживала, что эта поездка тоже пойдет не по плану. Спойлер: все страхи были напрасными. В Красноярск мы с коллегой ехали в одном купе с пожилой парой, с которой практически все сутки болтали обо всем на свете. Путь обратно мы вдвоем с коллегой ехали без попутчиков.
Красноярск встретил нас -15 градусами и безветренной погодой, а значит, и смогом. Ощутимо пахло «печками»: в Красноярске, как и в Омске, прямо в центре города стоит Покровка — частный сектор протяженностью в пару километров. Водители такси отмечали: городу нужно метро, чтобы люди отказывались от автомобилей и переходили на более экологичный транспорт. А еще на территории города стоят три ТЭЦ, и в морозную погоду весь смог оседает на город… Нужно ли говорить, что сложилось стойкое ощущение, будто мы никуда и не уезжали? Только вот если в Красноярске активно «роют» метро, то в Омске его уже давно зарыли в землю.
В Красноярске у нас было всего несколько часов, чтобы познакомиться с городом поближе. И мы начали свое знакомство с лучшего ресторана Сибири и, как выразился наш спутник — «лучшего ресторана в мире» — «Тунгуска». Интерьер — топ, цены приемлемые для ресторана (за обед из двух блюд и напитка я отдала 1004 рубля). Официанты не записывают — все запоминают, и никаких ошибок в обслуживании не было. Гостям в качестве комплимента подают хлеб со взбитым маслом, хотя больше всего мне был интересен нож из вишни для масла. Счет приносят на блюде под камнем — даже эта деталь удивила. Кстати, это не последний раз, когда Красноярск удивит нас камнями. По непонятной нам, иногородним, причине, камни тут везде.
После стильного и, что более важно, вкусного обеда мы поехали на Покровскую гору, где стоит часовня Праскевы Пятницы. Та самая часовня, которая изображена на десятирублевой купюре. С Покровской горы (она также называется Караульной) открывается просто невероятный вид на город. И вот доказательства:
Вдоль Енисея по набережной нам удалось только проехать на такси — время поджимало, ведь мы приехали, в первую очередь, на мероприятие от ТНТ. Оно, кстати, проходило в другом ресторане — FRESCO. Интерьер чем-то напоминал омское кафе Sant, только более «понтовое», что ли. Но это даже успокоило — было комфортно. А вот камни вместо номерков в гардеробе снова удивили.
Здесь нас встречал стенд с фотографиями со съемок фильма и большой экран с рекламным постером. Дизайн — в лучших традициях блокбастеров, мне даже показалось, что чем-то напоминает «Бондиану». Как позже выяснилось, не показалось. До пресс-ужина я ничего не знала о фильме, поэтому мне было действительно интересно узнать, в чем задумка авторов и как она реализовывалась.
Свои вопросы в Красноярск привезли журналисты из самого Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Томска, Барнаула и, естественно, из Омска. Было приятно, что это была не пресс-конференция, а обычные «поболталки» в неформальной (насколько это возможно в дорогом ресторане) атмосфере.
Ожидаемо, у Шелкова почти сразу спросили, как он относится к хейту в сторону фильмов от телеканала. И у продюсера нашелся вполне логичный ответ:
«Это тоже мнение. Я давно заметил, что зритель стал придирчивым. Если задуматься — советский фильм „Иван Васильевич меняет профессию“ (6+) сделан на основе пьесы Булгакова, а наш прошлогодний фильм „Иван Васильевич меняет все“ (16+) сделан на основе советского фильма. Мы с большой любовью относимся к нашей классике, наш прошлогодний фильм побил все рекорды по просмотрам, и молодое поколение пошло смотреть оригинал», — объяснил свою позицию продюсер Андрей Шелков.
Люди, которые в соцсетях откровенно негативно отзываются об «обновленных» новогодних фильмах, по мнению Шелкова, занимаются тем же самым — они привлекают внимание зрителей. Если зритель не посмотрит новый фильм, то обязательно посмотрит фильм советский. Разве это плохо?
От серьезных вопросов журналисты перешли к несерьезным. У Андрея Шелкова спросили: если бы фильм был предметом, то каким? Ответ оказался очень трогательным. Продюсер сравнил новый фильм с конструктором — тем самым, из детства, из которого можно было собрать «что-то большое и классное».
Сам фильм журналистам не показали — мы увидели лишь трейлер. Но некоторыми эксклюзивными подробностями фильма с нами все же поделились. Например, нам по секрету сказали, что одну из композиций объединили с «бондовской» композицией певицы Адель.
После общения с журналистами Андрей Шелков пригласил всех сделать фото на память, а затем мы вернулись за столы, где нас ждала вторая, не менее интересная, часть вечера — сет из шести авторских блюд, приготовленных специально для пресс-ужина. Закуска с крабом, муксун с маринованной капустой, грибы с кремом и зеленым соусом, бургер с гребешком, дичь и десерт из жимолости под «облаком», и все это с винным сопровождением. Было вкусно, было увлекательно.
Кстати, салфетки в ресторане тоже предлагались «под камнем». А в уборной из камней была сделана целая раковина.
Вечер можно было назвать состоявшимся, и мы с коллегами поехали в отель. Кстати, нас разместили в Hilton Garden. Вечер можно было назвать состоявшимся, и мы с коллегами вернулись в отель.
Наутро мы поехали на вокзал, где наше путешествие с телеканалом ТНТ закончилось. Предстоял путь домой, который занял еще сутки. Там, отчасти, складывался этот текст — практически без связи занятий в поезде немного, а работа журналиста обычно никогда не заканчивается.
После поездки включился режим ожидания. Как проводить 31 декабря и что включать на фоне, пока смешиваются салатики и запекается курочка — дело каждого. После поездки лично у меня появился еще один вариант.