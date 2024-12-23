Отмечаем Новый год в ресторанах Омска: где, за сколько и какую программу предлагают

Новогодняя ночь в ресторане Mishkin&Mishkin — это возможность окунуться в атмосферу праздника с 22:00 до 6:00 утра. В программе: выступление ведущего, кавер-группы, диджей и шоу барабанщиков. Гостей также порадует шоу-балет и специальное представление от официантов и барменов. Появление Деда Мороза и Снегурочки, а также праздничные фотосессии позволят сохранить воспоминания об этом вечере. Если вы решите прийти после полуночи, депозит будет ниже по цене, но количество входных билетов ограничено.