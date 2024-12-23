Отмечаем Новый год в ресторанах Омска: где, за сколько и какую программу предлагают

Posted 23 декабря, 03:10
Published 23 декабря, 03:10
Modified 23 декабря, 06:23
Updated 23 декабря, 06:23
Празднование Нового года вне дома — это возможность подарить себе настоящий праздник без забот о готовке, уборке и организации застолья. Омские рестораны готовы встретить омичей насыщенной программой с живой музыкой, шоу-балетами, конкурсами и выступлениями артистов.
Жителей города ждет изысканная кухня, праздничные напитки и профессиональные ведущие, которые сделают новогоднюю ночь яркой и незабываемой. Забронируйте столик заранее и встречайте Новый год так, как вы давно мечтали — с улыбками, танцами и отличным настроением! Город55 подготовил список заведений Омска, где можно встретить новогоднюю ночь.
Если вы хотите провести праздник не дома, а в атмосфере веселья, уюта и ярких эмоций, ресторан-бар Birliman станет отличным выбором. В новогоднюю ночь гостей ждет красочная шоу-программа с участием символа наступающего года — змеи, зажигательные новогодние танцы от шоу-балета и лучшие хиты уходящего года в исполнении кавер-группы. Ведущий развлечет гостей интересными конкурсами и подарит заряд позитива, а диджей создаст атмосферу, которая не позволит покинуть танцпол до утра. Дед Мороз и Снегурочка обязательно заглянут с поздравлениями и сюрпризами. Старт в 23:00.
Стоимость: депозит 6 000 рублей на человека + 2 000 рублей за праздничную программу.
Празднование Нового года в ресторане-караоке «Малибу» — это возможность отдохнуть от домашних забот и насладиться уютной атмосферой, вкусной едой и насыщенной развлекательной программой. Сбор гостей начнется в 21:00 — всех встретит новогодняя фотозона и аниматоры. Основная программа стартует в 23:00: ведущий проведет праздничный вечер, шоу-балет порадует танцевальными номерами, а живой звук и выступления артистов оригинального жанра дополнят атмосферу волшебства. Новогодние спецэффекты и появление Деда Мороза и Снегурочки станут изюминкой вечера. Для тех, кто любит петь, обновленная караоке-база с бэк-вокалом станет настоящим подарком.
Стоимость: депозит от 5500 рублей по меню, входной билет — от 3000 рублей.
Для тех, кто мечтает о по-настоящему роскошном празднике вдали от домашней суеты, ресторан «Метаморфозы» подготовил атмосферу сказки и волшебства. В новогоднюю ночь гостей ждет авторская кухня от шеф-повара с изысканными блюдами и безлимитный алкоголь. Ведущие и музыканты создадут праздничное настроение, а розыгрыш ценных подарков станет приятным сюрпризом для участников. Специальное предложение включает проживание в отеле 50|60 с праздничным завтраком, комплиментами в номер и полным доступом к программе ресторана. Сбор гостей 31 декабря начнется в 21:30, праздничная программа — в 22:00.
Цены на номера: стандартный номер — от 32 000 рублей, люксовые категории — до 98 000 рублей.
Отличный вариант для тех, кто ищет стильное пространство для праздника вдали от дома. Ресторан с панорамным видом на город приглашает провести новогоднюю ночь с 22:00. Гостей ждет ведущий, живой вокал, диджей и, конечно, появление Деда Мороза и Снегурочки. Праздничную атмосферу дополнят изысканное меню и авторские коктейли от барменов.
Стоимость: входной билет 2 000 рублей, депозит от 3 000 до 7 000 рублей в зависимости от месторасположения стола. После полуночи вход составит 1 500 рублей. Все места уже забронированы, но можно попасть в лист ожидания.
Празднование Нового года в караоке-баре BLACKDOORS позволит встретить праздник в компании друзей и музыки. Шоу начнется в 22:00: гостей ждет караоке, развлекательная программа с ведущим, танцы, фотосессии и, конечно, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Уютная барная зона с мягкими креслами на 40 мест станет отличной альтернативой празднованию дома.
Стоимость: депозит за баром 2 000 рублей с человека (на эту сумму можно сделать заказы по меню и барной карте). Кальяны оплачиваются отдельно. Отметим, что сейчас свободных столов нет, осталась лишь отдельная караоке-комната, рассчитанная максимум на 17 человек.
Новогодняя ночь в ресторане Mishkin&Mishkin — это возможность окунуться в атмосферу праздника с 22:00 до 6:00 утра. В программе: выступление ведущего, кавер-группы, диджей и шоу барабанщиков. Гостей также порадует шоу-балет и специальное представление от официантов и барменов. Появление Деда Мороза и Снегурочки, а также праздничные фотосессии позволят сохранить воспоминания об этом вечере. Если вы решите прийти после полуночи, депозит будет ниже по цене, но количество входных билетов ограничено.
Стоимость: вход 2 000 рублей в ресторан или 1 000 рублей в караоке. Депозит с человека — 3 000 рублей, после полуночи — 1 500 рублей без брони стола.
Рестобар до лета 2024-го назывался «Доски». В новогоднюю ночь омичей здесь ждет праздничная атмосфера, уникальная шоу-программа, конкурсы и подарки. Главный приз — сертификат на путешествие. Бар будет работать до 6:00.
Стоимость: билеты уже в продаже — от 500 рублей.
Забронируйте столик заранее и встречайте Новый год так, как вы давно мечтали — с улыбками, танцами и отличным настроением! А если у вас еще нет новогоднего настроения, поймать его можно, прогулявшись по украшенным улицам Омска или преобразившимся городским ТЦ.