Омский актер Андрей Кондратьев рассказал о родном городе и новой роли на ТНТ

— В новом сезоне сериала «Бедный олигарх» ваш персонаж испытывает откровенную неприязнь к герою Максима Лагашкина и тем переменам, которые грядут с его появлением. Все это выливается в хулиганские выходки и словесные перепалки. А в жизни у вас бывали случае, когда вы испытывали нечто подобное? Или вы, наоборот, в жизни очень отличаетесь от вашего персонажа?