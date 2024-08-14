Омский актер Андрей Кондратьев рассказал о родном городе и новой роли на ТНТ

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
На этой неделе на телеканале ТНТ показали первые серии нового сезона сериала «Бедный олигарх». По сюжету, после побега из британской тюрьмы главные герои попадают в русскую деревню, где остаются без поддержки и средств к существованию.
В съемках третьего сезона принял участие омский актер Андрей Кондратьев. Андрей родился и вырос в селе Черемновка Омской области. Позже, в 2012 году, окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. На данный момент в его послужном списке уже более 27 ролей в кино и множество работ в театре. Многим зрителям актер известен по роли полицейского в фильмах «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Майор Гром: Игра».
В интервью телеканалу ТНТ Андрей Кондратьев рассказал о своей роли в сериале «Бедный олигарх», а также поделился воспоминаниями об Омске.
— Андрей, вы родом из Омской области, какие три слова у вас ассоциируются с этим местом? Часто ли вы приезжаете в родные места?
— С Омском у меня есть несколько теплых воспоминаний. Моей большой радостью в юности были поездки в Чернолучье. Купание в реке, неповторимая атмосфера детского лагеря и бесподобный сосновый лес. Так же, Омск всегда у меня ассоциировался с Тарской церковью и Ачаирским монастырем. Но главной жемчужиной города я считаю библиотеку им. А. С. Пушкина.
— В одном из ваших интервью мы узнали, что вы хотели бы снять полный метр по своему собственному сценарию. Можете поделиться мыслями, что это будет за жанр?
— Сценарий, над которым я сейчас работаю, это психологическая драма о подростках, которые находятся в поиске самих себя, своего предназначения, но часто этот поиск связан с неправильными выводами, ошибками, и ставит перед ребятами непростые испытания.
— В новом сезоне сериала «Бедный олигарх» ваш персонаж испытывает откровенную неприязнь к герою Максима Лагашкина и тем переменам, которые грядут с его появлением. Все это выливается в хулиганские выходки и словесные перепалки. А в жизни у вас бывали случае, когда вы испытывали нечто подобное? Или вы, наоборот, в жизни очень отличаетесь от вашего персонажа?
— Задача актера создать правдоподобный образ на экране. Я всегда стараюсь найти в себе черты характера героя, которого играю. Зачастую, и данный случай не исключение, я очень далек от человека, которого играю. Но, надеюсь, что мне удалось приблизиться к тому, что мы актеры называем, правдоподобием жизни.
— Проблематика нового сезона, по вашим словам, простая — учиться радоваться тому, что имеешь. Поделитесь пожалуйста вашими простыми радостями. Какие мелочи заставляют вас улыбаться и испытывать чувство счастья?
— Жизнь и вправду наполнена простыми радостями. Так, часто для меня это и мои встречи с родителями, прогулки и игры с сыном, небольшие поездки по историческим местам и многое другое.
— Андрей, на просторах интернета есть ваша одна очень увлекательная фраза: «Попадание в главные роли — это случайность, но к ней всегда нужно быть готовым». Что для вас эта самая готовность? В чем она выражается?
— Эта фраза принадлежит Кириллу Лаврову, потрясающему артисту БДТ. Быть готовым — это, конечно же, находиться в тренинге и профессии. Учиться и повышать свои профессиональные навыки. Когда я проходил обучение в СПБГАТИ, один из педагогов говорил нам такую фразу — задача актера научить себя учиться. И я пытаюсь следовать этому.