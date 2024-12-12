Москва, Питер, Сочи: сколько стоит поездка из Омска на новогодние каникулы

Posted 12 декабря, 03:30
Published 12 декабря, 03:30
Modified 12 декабря, 03:30
Updated 12 декабря, 03:30
В предновогодний период с 29 декабря по 2 января путешествия становятся особенно актуальными, а спрос на билеты резко возрастает. Мы сравнили цены на авиабилеты эконом-класса и билеты на поезда по популярным направлениям — в Москву, Санкт-Петербург и Сочи — чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий вариант.
Самолет
Полет до Москвы занимает всего 3 часа 40 минут, и это один из самых популярных маршрутов.
Добавление багажа варьируется в цене от 1 650 до 6 510 рублей в зависимости от рейса.
Московские улицы в Новый год превращаются в сказку. Главные украшения — Красная площадь и ГУМ — ежегодно радуют гостей потрясающей иллюминацией.
Поезд
Дорога до столицы займет около двух суток.
Новогодняя ночь в поезде может стать уникальным опытом! Многие пассажиры устраивают импровизированные вечеринки в вагоне, что помогает скоротать время и познакомиться с новыми людьми.
Самолет
Перелет в северную столицу займет около 4 часов 50 минут.
Добавление багажа стоит от 2 296 до 4 816 рублей.
Петербург в Новый год — это ледяная магия Невы, украшенные дворцы и потрясающие огни Дворцового моста. На Сенатской площади устанавливают одну из самых больших елок страны. Погода зимой непредсказуема, но пушистый снег делает виды города особенно сказочными.
Поезд
Путь на поезде до Петербурга занимает около 2,5 суток.
Дорога в Петербург проходит через живописные зимние леса, которые особенно красивы под мягким светом утра. Не забудьте взять теплый плед и горячий чай, чтобы насладиться уютом поездки.
Самолет
Перелет в Сочи занимает около 4 часов 30 минут.
Добавление багажа варьируется в цене от 1 981 до 8 406 рублей.
Новый год в Сочи — это уникальное сочетание снежных гор Красной Поляны и Черного моря. Вы можете встретить рассвет на пляже, а на следующий день отправиться кататься на лыжах в горах.
Поезд
Дорога в Сочи занимает около 3 суток.
На юге Новый год празднуют ярко и масштабно. Городская елка на площади Флага, праздничные концерты и фейерверки делают празднование незабываемым.
Независимо от того, куда вы отправитесь, главное — это радость пути. Новый год — время исполнения желаний, и пусть ваше путешествие станет началом незабываемых приключений!
Напомним, что жители Омска, планирующие провести новогодние праздники не дома, также могут выбрать разнообразные туры. Туристические компании предлагают множество вариантов: от коротких экскурсий до более продолжительных путешествий. Город55 собрал лучшие предложения, включая поездки в Екатеринбург, Тюмень и другие города.