Москва, Питер, Сочи: сколько стоит поездка из Омска на новогодние каникулы

В предновогодний период с 29 декабря по 2 января путешествия становятся особенно актуальными, а спрос на билеты резко возрастает. Мы сравнили цены на авиабилеты эконом-класса и билеты на поезда по популярным направлениям — в Москву, Санкт-Петербург и Сочи — чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий вариант.