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Posted 12 декабря, 03:30

Published 12 декабря, 03:30

Modified 12 декабря, 03:30

Updated 12 декабря, 03:30

Стала известна стоимость поездки на Новый год из Омска в Москву, Питер и Сочи

Москва, Питер, Сочи: сколько стоит поездка из Омска на новогодние каникулы

12 декабря 2024, 03:30
Фото: 1MI.

Стала известна стоимость поездки на Новый год из Омска в Москву, Питер и Сочи

Как встретить Новый год с яркими впечатлениями? Путешествия из Омска в Москву, Санкт-Петербург или Сочи помогут сделать праздник незабываемым. Город55 изучил цены на авиабилеты и поезда, собрал полезные советы и добавил интересные факты, чтобы ваше новогоднее приключение началось с вдохновения.

В предновогодний период с 29 декабря по 2 января путешествия становятся особенно актуальными, а спрос на билеты резко возрастает. Мы сравнили цены на авиабилеты эконом-класса и билеты на поезда по популярным направлениям — в Москву, Санкт-Петербург и Сочи — чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий вариант.

Омск — Москва: столица ждет

Самолет

Дешевле всего улететь 31 декабряДешевле всего улететь 31 декабря
Дешевле всего улететь 31 декабря. Фото: Авиасейлс

Полет до Москвы занимает всего 3 часа 40 минут, и это один из самых популярных маршрутов.

  • 29 декабря: 11 949 — 31 406 рублей;
  • 30 декабря: 12 285 — 26 941 рублей;
  • 31 декабря: 9 788 — 23 101 рублей;
  • 1 января: 10 653 — 19 879 рублей;
  • 2 января: 13 075 — 23 119 рублей.

Добавление багажа варьируется в цене от 1 650 до 6 510 рублей в зависимости от рейса.

Московские улицы в Новый год превращаются в сказку. Главные украшения — Красная площадь и ГУМ — ежегодно радуют гостей потрясающей иллюминацией.

Поезд

29 декабря: 11 949 — 31 406 рублей29 декабря: 11 949 — 31 406 рублей
30 декабря: 12 285 — 26 941 рублей30 декабря: 12 285 — 26 941 рублей
30 декабря: 12 285 — 26 941 рублей30 декабря: 12 285 — 26 941 рублей
31 декабря: 9 788 — 23 101 рублей31 декабря: 9 788 — 23 101 рублей
31 декабря: 9 788 — 23 101 рублей31 декабря: 9 788 — 23 101 рублей
1 января: 10 653 — 19 879 рублей1 января: 10 653 — 19 879 рублей
1 января: 10 653 — 19 879 рублей1 января: 10 653 — 19 879 рублей
2 января: 13 241 — 23 119 рублей2 января: 13 241 — 23 119 рублей
29 декабря: 11 949 — 31 406 рублей. Фото: РЖД

Дорога до столицы займет около двух суток.

  • 29 декабря: от 8 104 рублей (купе для инвалидов) до 19 070 рублей (купе);
  • 30 декабря: плацкарт — от 6 559 рублей, купе — от 10 164 рублей, можно приехать до курантов;
  • 31 декабря: плацкарт — от 6 559 рублей, купе — от 10 445 рублей;
  • 1 января: плацкарт — от 6 863 рублей, купе — от 12 627 рублей;
  • 2 января: остался один рейс, купе — 11 943 рублей.

Новогодняя ночь в поезде может стать уникальным опытом! Многие пассажиры устраивают импровизированные вечеринки в вагоне, что помогает скоротать время и познакомиться с новыми людьми.

Омск — Санкт-Петербург: в сердце северной сказки

Самолет

На 1 января билетов не осталосьНа 1 января билетов не осталось
На 1 января билетов не осталось. Фото: Авиасейлс

Перелет в северную столицу займет около 4 часов 50 минут.

  • 29 декабря: 12 114 — 19 712 рублей;
  • 30 декабря: 13 523 — 14 810 рублей;
  • 31 декабря: 12 090 — 14 810 рублей;
  • 1 января: только с пересадкой, 15 681- 17 451 рублей;
  • 2 января: 14 965 — 16 626 рублей.

Добавление багажа стоит от 2 296 до 4 816 рублей.

Петербург в Новый год — это ледяная магия Невы, украшенные дворцы и потрясающие огни Дворцового моста. На Сенатской площади устанавливают одну из самых больших елок страны. Погода зимой непредсказуема, но пушистый снег делает виды города особенно сказочными.

Поезд

29 декабря: остался только плацкарт — от 11 009 рублей29 декабря: остался только плацкарт — от 11 009 рублей
31 декабря: плацкарт — от 7 417 рублей, купе — от 20 452 рублей31 декабря: плацкарт — от 7 417 рублей, купе — от 20 452 рублей
2 января: доступно только купе для инвалидов — 12 429 рублей2 января: доступно только купе для инвалидов — 12 429 рублей
29 декабря: остался только плацкарт — от 11 009 рублей. Фото: РЖД

Путь на поезде до Петербурга занимает около 2,5 суток.

  • 29 декабря: остался только плацкарт — от 11 009 рублей;
  • 30 декабря: прямых рейсов нет;
  • 31 декабря: плацкарт — от 7 417 рублей, купе — от 20 452 рублей;
  • 1 января: прямых рейсов нет;
  • 2 января: доступно только купе для инвалидов — 12 429 рублей.

Дорога в Петербург проходит через живописные зимние леса, которые особенно красивы под мягким светом утра. Не забудьте взять теплый плед и горячий чай, чтобы насладиться уютом поездки.

Омск — Сочи: Новый год на Черноморском побережье

Самолет

Улететь прямым рейсом можно 30, 31 декабря и 2 январяУлететь прямым рейсом можно 30, 31 декабря и 2 января
Улететь прямым рейсом можно 30, 31 декабря и 2 января. Фото: Авиасейлс

Перелет в Сочи занимает около 4 часов 30 минут.

  • 29 декабря: без прямых рейсов. С пересадкой от 21 991 рублей;
  • 30 декабря: 16 511 — 19 141 рублей;
  • 31 декабря: один прямой рейс — 13 568 рублей;
  • 1 января: без прямых рейсов. С пересадкой от 21 026 рублей;
  • 2 января: один прямой рейс — 25 018 рублей.

Добавление багажа варьируется в цене от 1 981 до 8 406 рублей.

Новый год в Сочи — это уникальное сочетание снежных гор Красной Поляны и Черного моря. Вы можете встретить рассвет на пляже, а на следующий день отправиться кататься на лыжах в горах.

Поезд

29 декабря: купе — от 14 322 рублей29 декабря: купе — от 14 322 рублей
30 декабря: остались купе для инвалидов — 10 436 рублей30 декабря: остались купе для инвалидов — 10 436 рублей
31 декабря: плацкарт — от 9 884 рублей, купе — от 11 509 рублей31 декабря: плацкарт — от 9 884 рублей, купе — от 11 509 рублей
1 января: плацкарт — от 7 772 рублей, купе — от 10 917 рублей1 января: плацкарт — от 7 772 рублей, купе — от 10 917 рублей
2 января: купе — от 11 509 рублей2 января: купе — от 11 509 рублей
29 декабря: купе — от 14 322 рублей. Фото: РЖД

Дорога в Сочи занимает около 3 суток.

  • 29 декабря: купе — от 14 322 рублей;
  • 30 декабря: остались купе для инвалидов — 10 436 рублей;
  • 31 декабря: плацкарт — от 9 884 рублей, купе — от 11 509 рублей;
  • 1 января: плацкарт — от 7 772 рублей, купе — от 10 917 рублей;
  • 2 января: купе — от 11 509 рублей.

На юге Новый год празднуют ярко и масштабно. Городская елка на площади Флага, праздничные концерты и фейерверки делают празднование незабываемым.

Общие рекомендации

  1. Рейсы 31 декабря и 1 января — самые бюджетные, так как спрос на эти даты ниже;
  2. Покупайте билеты заранее, чтобы не столкнуться с повышением цен;
  3. Продумайте багаж: в самолетах за него придется доплатить, тогда как в поезде багаж включен в стоимость;
  4. Заранее бронируйте жилье: новогодние праздники привлекают множество туристов.

Независимо от того, куда вы отправитесь, главное — это радость пути. Новый год — время исполнения желаний, и пусть ваше путешествие станет началом незабываемых приключений!

Напомним, что жители Омска, планирующие провести новогодние праздники не дома, также могут выбрать разнообразные туры. Туристические компании предлагают множество вариантов: от коротких экскурсий до более продолжительных путешествий. Город55 собрал лучшие предложения, включая поездки в Екатеринбург, Тюмень и другие города.

Открываем соседние города: куда омичам отправиться на новогодние праздники
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