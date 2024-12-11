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Posted 11 декабря, 06:49

Published 11 декабря, 06:49

Modified 11 декабря, 06:52

Updated 11 декабря, 06:52

Омский актер присоединился к звездам шоу-бизнеса в новогоднем фильме

Омский актер сыграл с Бузовой и Клавой Кокой в новогоднем фильме

11 декабря 2024, 06:49
Фото: Телеканал «ТНТ».

Омский актер присоединился к звездам шоу-бизнеса в новогоднем фильме

Валерий Скорокосов — в прошлом актер Омского драмтеатра «Галерка», Пятого театра, Омского академического театра драмы и ТЮЗа.

Актер из Омска Валерий Скорокосов сыграл в фильме «Звезды в Сибири» (16+) вместе с Ольгой Бузовой и Клавой Кокой.

В России состоялась премьера новогодней комедии «Звезды в Сибири», в которой снялись известные артисты, такие как Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Маликов, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Среди них был и омский актер Валерий Скорокосов, который исполнил роль Деда Захара. В интервью пресс-службе телеканала ТНТ Валерий рассказал о съемках, своей роли и омской театральной эпохе.

Фото: Телеканал «ТНТ»

Съемки фильма проходили летом, несмотря на новогоднюю атмосферу в фильме. Валерий отметил, что съемки в жару с тяжелыми костюмами и искусственным снегом были непростыми, но веселая атмосфера на площадке помогала справляться с трудностями.

В фильме Скорокосов сыграл доброго и креативного Деда Захара, образ которого многим знаком с детства, но с уникальными особенностями. Сюжет комедии разворачивается в небольшой сибирской деревне, куда приезжают звезды российского шоу-бизнеса для участия в новогоднем корпоративе. Здесь их ждут неожиданные испытания и забавные ситуации.

Кроме того, заслуженный артист Российской Федерации поделился, что его любимая театральная эпоха — это омская. Он много лет работал в различных омских театрах: Омский драмтеатр «Галерка», ТЮЗ, Пятый театр и Омский академический театра драмы.

67-летний актер уже успел проявить себя на телевидении в таких проектах, как сериал «Тайна пропавшей деревни» (18+) и «Лада Голд» (18+). Свою актерскую карьеру Валерий начал в 2002 году. Известно, что омич окончил Куйбышевский институт культуры (режиссерско-театральное отделение).

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