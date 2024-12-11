Омский актер сыграл с Бузовой и Клавой Кокой в новогоднем фильме

В России состоялась премьера новогодней комедии «Звезды в Сибири», в которой снялись известные артисты, такие как Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Маликов, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Среди них был и омский актер Валерий Скорокосов, который исполнил роль Деда Захара. В интервью пресс-службе телеканала ТНТ Валерий рассказал о съемках, своей роли и омской театральной эпохе.