Сказка «под ключ». Во сколько обойдется вызов Деда Мороза в Омске

Posted 25 декабря, 04:00
Published 25 декабря, 04:00
Modified 25 декабря, 04:00
Updated 25 декабря, 04:00
«Сезон» расшитых кафтанов, посохов и белых бород, как правило, начинается практически сразу после первого снега — ведь вместе с ним в город приходит и новогоднее настроение. Но праздник без его обязательного символа — Деда Мороза — потеряет всякий смысл: должен же кто-то дарить подарки, верно? Причем, не только детям — некоторые взрослые тоже сохраняют веру в чудеса.
И к счастью, сейчас чудеса можно организовать как своими силами, при наличии креативности и времени, так и поручив волшебство специалистам — визит Деда Мороза стал уже самостоятельным сектором рынка услуг.
Примечательно, что большинство людей стараются договориться со сказочным гостем заранее — например, уже в начале ноября аналитики одного популярного сервиса отмечали 50% рост спроса на услуги Деда Мороза. Но — не все еще потеряно: договориться с профессионалами по-прежнему возможно.
Однако стоит помнить, что срочность и повышенный спрос еще скажутся на стоимости услуги — дело в том, что в большинстве случаев цена небольшой развлекательной программы договорная. Но нижнюю ее планку установить удалось: от 600 до 1500 рублей.
А вот если начать вдаваться во все детали волшебства, то визит Деда Мороза может «влететь в копеечку» — каждый предприниматель, стараясь выделиться и привлечь клиентов, предлагает самые разнообразные программы: например, можно «ненароком» столкнуться с волшебником в лесу во время прогулки на снегоходах. Неудивительно, что такие «фишки» будут увеличивать финальную стоимость услуги — интересное и увлекательное времяпрепровождение всегда стоило денег.
Как мы уже отмечали, близость Нового Года — тоже существенный фактор, влияющий на цену. Некоторые волшебники готовы задержаться буквально до боя курантов, но это тоже потребует денежных вливаний — такое вот «прогрессивное ценообразование». Сложно судить о распространенности подобной практики, не все аниматоры в открытую сообщают о стоимости своих услуг, но нам удалось найти и «открытые данные»:
Кроме того, волшебники очень ценят свое время. подходить к выбору даты визита Деда Мороза стоит ответственно, ведь перенос договоренностей может дорого обойтись. Поэтому в большинстве случаев при заказе может понадобиться и предоплата — нижний ее порог составляет 500 рублей.
А вот если говорить уже о верхнем ценовом пороге, то здесь наша редакция была приятно удивлена: оказывается, даже в условиях предновогоднего ажиотажа, позвать в гости Деда Мороза обойдется в 6000 рублей. Разумеется, с приставкой «от» — предприниматели назначают такую цену за раннее бронирование, но подразумевается, что за эти средства клиент уже получает 30-минутную программу.
Кстати, о программах: оказывается, существуют даже «базовые правила» для подготовки к визиту Деда Мороза и Снегурочки. Некоторые нюансы все равно придется уточнять при бронировании, но опытные аниматоры приходят в гости со всем необходимым.
В частности, стоит уделить внимание музыкальному сопровождению — саундтрек для своего выступления сказочные гости привезут самостоятельно, но его понадобится воспроизвести — а значит, нужно заранее подготовить магнитофон, музыкальный центр, или элементарный компьютер с колонками.
Другим важным моментом может стать конфиденциальность: увы, омские улочки малопригодны для перемещения сказочных саней, запряженных оленями, поэтому Дедушка Мороз давно освоил все преимущества автопрома (и даже железных дорог) — будет не очень хорошо, если ребенок будет ждать волшебника у окна, и вся магия праздника разрушится из-за аниматоров, замеченных еще на подходе.
Кстати, ребенка лучше подготовить заранее к появлению сказочного дуэта — малыши иногда пугаются большого и бородатого старца (хоть и очень доброго), поэтому ребенок должен знать кто такой Дед Мороз, почему он приходит и когда именно он может прийти. Да, потребуется фантазия, чтобы сохранить сюрприз, но так праздник не будет омрачен испугом и детскими слезами.
Кроме того, немаловажной деталью может стать и длительность торжественной встречи: в большинстве случаев она варьируется от 15 до 30 минут, но по желанию, может быть как сокращена, так и увеличена. Все же дети иногда устают от ярких впечатлений, что становится причиной капризов. Поэтому не стоит думать, что оплатив услугу, можно забыть обо всем остальном — именно родителям предстоит подготовить все условия для комфортного и запоминающегося действа, сообщив всю необходимую информацию актерам: от любимой игрушки ребенка до его оценок в школе и пожеланий к подарку.
Ну, а пока календари и часы отмеряют последние доли уходящего года, можно познакомиться и с другими материалами Города55: наши корреспонденты уже выяснили, как добавить торжеству «вкуса», проинспектировали уровень новогоднего настроения в омских торговых центрах и даже разузнали, как можно провести Новый Год вне дома: