Сказка «под ключ». Во сколько обойдется вызов Деда Мороза в Омске

Кроме того, немаловажной деталью может стать и длительность торжественной встречи: в большинстве случаев она варьируется от 15 до 30 минут, но по желанию, может быть как сокращена, так и увеличена. Все же дети иногда устают от ярких впечатлений, что становится причиной капризов. Поэтому не стоит думать, что оплатив услугу, можно забыть обо всем остальном — именно родителям предстоит подготовить все условия для комфортного и запоминающегося действа, сообщив всю необходимую информацию актерам: от любимой игрушки ребенка до его оценок в школе и пожеланий к подарку.