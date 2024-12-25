gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 04:00

Published 25 декабря, 04:00

Modified 25 декабря, 04:00

Updated 25 декабря, 04:00

Организовать визит Деда Мороза в Омске обойдется в 1,5 — 6 тысяч рублей

Сказка «под ключ». Во сколько обойдется вызов Деда Мороза в Омске

25 декабря 2024, 04:00
Фото: gorod55.ru. Организовать визит Деда Мороза в Омске обойдется в 1,5 — 6 тысяч рублей

Визит Деда Мороза для омичей обойдется в очень круглую сумму

Последняя неделя года — самая горячая пора для новогоднего волшебника: кто-то активно принимает заказы и посещает адреса, даря праздник как взрослым, так и детям, ну, а кто-то пытается найти «свободного» Деда Мороза для своего праздника.

«Сезон» расшитых кафтанов, посохов и белых бород, как правило, начинается практически сразу после первого снега — ведь вместе с ним в город приходит и новогоднее настроение. Но праздник без его обязательного символа — Деда Мороза — потеряет всякий смысл: должен же кто-то дарить подарки, верно? Причем, не только детям — некоторые взрослые тоже сохраняют веру в чудеса.

И к счастью, сейчас чудеса можно организовать как своими силами, при наличии креативности и времени, так и поручив волшебство специалистам — визит Деда Мороза стал уже самостоятельным сектором рынка услуг.

Примечательно, что большинство людей стараются договориться со сказочным гостем заранее — например, уже в начале ноября аналитики одного популярного сервиса отмечали 50% рост спроса на услуги Деда Мороза. Но — не все еще потеряно: договориться с профессионалами по-прежнему возможно.

Однако стоит помнить, что срочность и повышенный спрос еще скажутся на стоимости услуги — дело в том, что в большинстве случаев цена небольшой развлекательной программы договорная. Но нижнюю ее планку установить удалось: от 600 до 1500 рублей.

А вот если начать вдаваться во все детали волшебства, то визит Деда Мороза может «влететь в копеечку» — каждый предприниматель, стараясь выделиться и привлечь клиентов, предлагает самые разнообразные программы: например, можно «ненароком» столкнуться с волшебником в лесу во время прогулки на снегоходах. Неудивительно, что такие «фишки» будут увеличивать финальную стоимость услуги — интересное и увлекательное времяпрепровождение всегда стоило денег.

Скриншот объявления с предложением визита Деда Мороза в ОмскеСкриншот объявления с предложением визита Деда Мороза в Омске
Скриншот объявления с предложением визита Деда Мороза в Омске. Фото: Сервис интернет-объявлений Avito

Как мы уже отмечали, близость Нового Года — тоже существенный фактор, влияющий на цену. Некоторые волшебники готовы задержаться буквально до боя курантов, но это тоже потребует денежных вливаний — такое вот «прогрессивное ценообразование». Сложно судить о распространенности подобной практики, не все аниматоры в открытую сообщают о стоимости своих услуг, но нам удалось найти и «открытые данные»:

Время Деда Мороза дорогого стоит и поэтому стоит заранее планировать его визит на ваш праздникВремя Деда Мороза дорогого стоит и поэтому стоит заранее планировать его визит на ваш праздник
Время Деда Мороза дорогого стоит и поэтому стоит заранее планировать его визит на ваш праздник. Фото: Сайт «Сибирской службы Деда Мороза»

Кроме того, волшебники очень ценят свое время. подходить к выбору даты визита Деда Мороза стоит ответственно, ведь перенос договоренностей может дорого обойтись. Поэтому в большинстве случаев при заказе может понадобиться и предоплата — нижний ее порог составляет 500 рублей.

А вот если говорить уже о верхнем ценовом пороге, то здесь наша редакция была приятно удивлена: оказывается, даже в условиях предновогоднего ажиотажа, позвать в гости Деда Мороза обойдется в 6000 рублей. Разумеется, с приставкой «от» — предприниматели назначают такую цену за раннее бронирование, но подразумевается, что за эти средства клиент уже получает 30-минутную программу.

Кстати, о программах: оказывается, существуют даже «базовые правила» для подготовки к визиту Деда Мороза и Снегурочки. Некоторые нюансы все равно придется уточнять при бронировании, но опытные аниматоры приходят в гости со всем необходимым.

В частности, стоит уделить внимание музыкальному сопровождению — саундтрек для своего выступления сказочные гости привезут самостоятельно, но его понадобится воспроизвести — а значит, нужно заранее подготовить магнитофон, музыкальный центр, или элементарный компьютер с колонками.

Иногда может потребоваться и более серьезное оборудование — например, подсветкаИногда может потребоваться и более серьезное оборудование — например, подсветка
Иногда может потребоваться и более серьезное оборудование — например, подсветка. Фото: gorod55.ru

Другим важным моментом может стать конфиденциальность: увы, омские улочки малопригодны для перемещения сказочных саней, запряженных оленями, поэтому Дедушка Мороз давно освоил все преимущества автопрома (и даже железных дорог) — будет не очень хорошо, если ребенок будет ждать волшебника у окна, и вся магия праздника разрушится из-за аниматоров, замеченных еще на подходе.

Кстати, ребенка лучше подготовить заранее к появлению сказочного дуэта — малыши иногда пугаются большого и бородатого старца (хоть и очень доброго), поэтому ребенок должен знать кто такой Дед Мороз, почему он приходит и когда именно он может прийти. Да, потребуется фантазия, чтобы сохранить сюрприз, но так праздник не будет омрачен испугом и детскими слезами.

Кроме того, немаловажной деталью может стать и длительность торжественной встречи: в большинстве случаев она варьируется от 15 до 30 минут, но по желанию, может быть как сокращена, так и увеличена. Все же дети иногда устают от ярких впечатлений, что становится причиной капризов. Поэтому не стоит думать, что оплатив услугу, можно забыть обо всем остальном — именно родителям предстоит подготовить все условия для комфортного и запоминающегося действа, сообщив всю необходимую информацию актерам: от любимой игрушки ребенка до его оценок в школе и пожеланий к подарку.

Ну, а пока календари и часы отмеряют последние доли уходящего года, можно познакомиться и с другими материалами Города55: наши корреспонденты уже выяснили, как добавить торжеству «вкуса», проинспектировали уровень новогоднего настроения в омских торговых центрах и даже разузнали, как можно провести Новый Год вне дома:

Праздничный гид Омска: куда пойти и что посмотреть
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Дети#Программа#Дед мороз#Новости#Новый год 2025#Снегурочка#Аниматоры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика