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Posted 19 декабря, 07:15

Published 19 декабря, 07:15

Modified 19 декабря, 08:01

Updated 19 декабря, 08:01

В Омск на несколько часов заехал поезд Деда Мороза

Скоро все случится: в Омск по железной дороге добрался Дед Мороз

19 декабря 2024, 07:15
Фото: Проспект Культуры.

В Омск на несколько часов заехал поезд Деда Мороза

Пробудет поезд с новогодними героями на железнодорожной станции только до 16.40 часов. Выход Деда Мороза на перрон запланирован на 15.30.

Сегодня, 19 декабря, Омск снова посетил новогодний поезд с Дедом Морозом (0+). Поезд, напомним, стартовал еще 19 ноября с города Тайшет Иркутской области. На станции железнодорожного вокзала в Омске волшебный поезд пробудет до 16.40.

На 15.30 часов запланирован выход Деда Мороза на перрон для поздравления омичей с наступающим Новым годом. Пока же всех зрителей развлекают помощники главного зимнего волшебника.

Видео: gorod55.ru.

Кстати, в путешествие по российским городам поезд Деда Мороза отправляется уже в четвертый раз. Завершится железнодорожное путешествие Деда Мороза в Великом Устюге. Состав поезда включает «вагон-приемную» волшебника, «Сказочную деревню», где проводятся игры и квесты, «вагон-кукольный театр», «вагон-лавку», «вагон-буфет» и «вагон-ресторан».

Добавим, что пообщаться в специальном вагоне с Дедом Морозом могли только те, кто приобрел билеты за 2450 и 2950 рублей.

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#Юлия Истомина#Общество#Видео#Омск#Омская область#Поезд#Железная дорога#Путешествие#Новый год 2025#Поезд деда Мороза
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