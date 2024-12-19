Скоро все случится: в Омск по железной дороге добрался Дед Мороз

Кстати, в путешествие по российским городам поезд Деда Мороза отправляется уже в четвертый раз. Завершится железнодорожное путешествие Деда Мороза в Великом Устюге. Состав поезда включает «вагон-приемную» волшебника, «Сказочную деревню», где проводятся игры и квесты, «вагон-кукольный театр», «вагон-лавку», «вагон-буфет» и «вагон-ресторан».