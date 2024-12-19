Скоро все случится: в Омск по железной дороге добрался Дед Мороз

Posted 19 декабря, 07:15
Published 19 декабря, 07:15
Modified 19 декабря, 08:01
Updated 19 декабря, 08:01
Сегодня, 19 декабря, Омск снова посетил новогодний поезд с Дедом Морозом (0+). Поезд, напомним, стартовал еще 19 ноября с города Тайшет Иркутской области. На станции железнодорожного вокзала в Омске волшебный поезд пробудет до 16.40.
На 15.30 часов запланирован выход Деда Мороза на перрон для поздравления омичей с наступающим Новым годом. Пока же всех зрителей развлекают помощники главного зимнего волшебника.
Кстати, в путешествие по российским городам поезд Деда Мороза отправляется уже в четвертый раз. Завершится железнодорожное путешествие Деда Мороза в Великом Устюге. Состав поезда включает «вагон-приемную» волшебника, «Сказочную деревню», где проводятся игры и квесты, «вагон-кукольный театр», «вагон-лавку», «вагон-буфет» и «вагон-ресторан».
Добавим, что пообщаться в специальном вагоне с Дедом Морозом могли только те, кто приобрел билеты за 2450 и 2950 рублей.