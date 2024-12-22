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Posted 22 декабря, 04:00

Published 22 декабря, 04:00

Modified 22 декабря, 04:00

Updated 22 декабря, 04:00

Ярмарки, елки, ледовые катки. Как торговые центры встречают омичей перед Новым годом

Ярмарки, елки, ледовые катки. Как торговые центры встречают омичей перед Новым годом

22 декабря 2024, 04:00
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.
Корреспондент Города55 прогулялся по нескольким омским торговым комплексам и посмотрел, как их украсили к празднику.

До Нового года остается полторы недели. Конечно же, большинство омичей в эти дни отправляются в магазины за подарками, нарядами, угощениями к праздничному столу. А Город55 решил посмотреть, как встречают торговые центры покупателей. Показываем новогоднее убранство омских ТЦ.

«Мега»

Это, пожалуй, самый украшенный торговый комплекс в городе. Покупателей сразу на входе встречают огромные серебристые звезды. А возле ледового катка расположилась красавица — новогодняя ель.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Каток в «Меге» также работает. Над ним появилась праздничная иллюминация, которая отражается в ледовом покрытии.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Ближе к «Ашану» разместилась новогодняя ярмарка. Здесь свои товары представили как известные местные бренды, так и народные умельцы.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Еще один каток залили на улице напротив «Меги». Ледовая площадка работает ежедневно с 11:00 до 22:00. Найти ее просто — ориентиром послужит огромная украшенная ель.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

«Каскад»

«Звездный» пейзаж у торгового комплекса «Каскад» дополнила большая новогодняя ель и елочки поменьше.

К уличным украшениям добавилась сказочная карета с тройкой лошадей. Отличная локация для праздничных фотографий.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Не менее красочно и внутри «Каскада». Здесь и часы, отсчитывающие минуты до 2025-го года, и мини-ярмарка подарков и сувениров, и бесчисленное множество гирлянд, шаров и других игрушек.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

ТЦ «Омский»

Гостей торгового центра «Омский» встречает символ 2025 года — зеленая змея. На площади перед ТЦ традиционно установили елку. Сам комплекс местами подстветили гирляндами.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

На первом этаже магазина расположилась фотозона с елью, камином и цифрами «2025».

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

К блеску витрин теперь добавилось мерцание гирлянд, закрепленных под потолком торгового центра.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

На втором этаже покупателей встречает снеговик. Компанию ему составляет вестник зимы — снегирь.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

В ТЦ «Омский» также работает новогодняя ярмарка. Лавки с товарами разместили на первом этаже.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

«Терминал»

Торговый комплекс «Терминал» встречает покупателей зелеными лапами и красными лентами. А перед фуд-кортом поставили наряженную ель.

Фото: gorod55.ru

Также в магазине работает небольшая новогодняя ярмарка, а на втором этаже посетителей ждет выставка кошек. Понравившегося питомца можно тут же приобрести.

Фото: gorod55.ru

«Миллениум»

На входе в торгово-офисный центр «Миллениум» посетителей встречает сразу несколько нарядных елочек.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Елочки не перестают радовать глаз и внутри торгового центра. Их можно встретить и в магазинах, и в кинотеатре «Слава».

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

«Триумф»

Торговый комплекс «Триумф» на улице Березовского не отличился внутренним новогодним убранством. Зато какая красота покупателей ждет на улице. Волшебные деревья возле второго корпуса «Триумфа» только и ждут момента, чтобы стать частью чьй-либо фотографии.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Ранее Город55 рассказывал, как украсили к празднику омские улицы, а также показывал необычные новогодние игрушки.

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#Евгений Игишев#Омск#Ярмарка#Фоторепортаж#Миллениум#Мега#Елка#Торговые центры#2025 год#Триумф#Новогодние украшения
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