Ярмарки, елки, ледовые катки. Как торговые центры встречают омичей перед Новым годом

Posted 22 декабря, 04:00
Published 22 декабря, 04:00
Modified 22 декабря, 04:00
Updated 22 декабря, 04:00
До Нового года остается полторы недели. Конечно же, большинство омичей в эти дни отправляются в магазины за подарками, нарядами, угощениями к праздничному столу. А Город55 решил посмотреть, как встречают торговые центры покупателей. Показываем новогоднее убранство омских ТЦ.
Это, пожалуй, самый украшенный торговый комплекс в городе. Покупателей сразу на входе встречают огромные серебристые звезды. А возле ледового катка расположилась красавица — новогодняя ель.
Каток в «Меге» также работает. Над ним появилась праздничная иллюминация, которая отражается в ледовом покрытии.
Ближе к «Ашану» разместилась новогодняя ярмарка. Здесь свои товары представили как известные местные бренды, так и народные умельцы.
Еще один каток залили на улице напротив «Меги». Ледовая площадка работает ежедневно с 11:00 до 22:00. Найти ее просто — ориентиром послужит огромная украшенная ель.
«Звездный» пейзаж у торгового комплекса «Каскад» дополнила большая новогодняя ель и елочки поменьше.
К уличным украшениям добавилась сказочная карета с тройкой лошадей. Отличная локация для праздничных фотографий.
Не менее красочно и внутри «Каскада». Здесь и часы, отсчитывающие минуты до 2025-го года, и мини-ярмарка подарков и сувениров, и бесчисленное множество гирлянд, шаров и других игрушек.
Гостей торгового центра «Омский» встречает символ 2025 года — зеленая змея. На площади перед ТЦ традиционно установили елку. Сам комплекс местами подстветили гирляндами.
На первом этаже магазина расположилась фотозона с елью, камином и цифрами «2025».
К блеску витрин теперь добавилось мерцание гирлянд, закрепленных под потолком торгового центра.
На втором этаже покупателей встречает снеговик. Компанию ему составляет вестник зимы — снегирь.
В ТЦ «Омский» также работает новогодняя ярмарка. Лавки с товарами разместили на первом этаже.
Торговый комплекс «Терминал» встречает покупателей зелеными лапами и красными лентами. А перед фуд-кортом поставили наряженную ель.
Также в магазине работает небольшая новогодняя ярмарка, а на втором этаже посетителей ждет выставка кошек. Понравившегося питомца можно тут же приобрести.
На входе в торгово-офисный центр «Миллениум» посетителей встречает сразу несколько нарядных елочек.
Елочки не перестают радовать глаз и внутри торгового центра. Их можно встретить и в магазинах, и в кинотеатре «Слава».
Торговый комплекс «Триумф» на улице Березовского не отличился внутренним новогодним убранством. Зато какая красота покупателей ждет на улице. Волшебные деревья возле второго корпуса «Триумфа» только и ждут момента, чтобы стать частью чьй-либо фотографии.
Ранее Город55 рассказывал, как украсили к празднику омские улицы, а также показывал необычные новогодние игрушки.