Праздничный гид Омска: куда пойти и что посмотреть

Posted 20 декабря, 02:26
Published 20 декабря, 02:26
Modified 20 декабря, 02:35
Updated 20 декабря, 02:35
На сайте мэрии Омска появилась интерактивная карта и календарь праздничных мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству. Она содержит подробную информацию о времени и месте проведения всех событий.
Например, сегодня, 20 декабря, жителей города ждут разнообразные события: «Киноелка», Чемпионат России по фигурному катанию (0+), благотворительные катания. Также в программе — музыкальные выступления и мастер-класс по новогоднему декору.
В субботу в 17:00 на улице Музейная начнет работу городской фестиваль под названием «Зимний Любинский» (0+). На открытии зрителей порадуют выступления танцевальных коллективов в стиле дореволюционной эпохи, а также розыгрыши призов от спонсоров.
На Рождество, 7 января, запланированы Рождественский полумарафон и праздничные катания на коньках.
Важно отметить, что во время мероприятий будет действовать запрет на продажу алкоголя: за два часа до их начала и в течение двух часов после завершения. Эти ограничения распространяются на мероприятия в парках культуры и отдыха «Советский» и имени 30-летия ВЛКСМ, где планируются массовые концерты и игровые программы.