Праздничный гид Омска: куда пойти и что посмотреть

Важно отметить, что во время мероприятий будет действовать запрет на продажу алкоголя: за два часа до их начала и в течение двух часов после завершения. Эти ограничения распространяются на мероприятия в парках культуры и отдыха «Советский» и имени 30-летия ВЛКСМ, где планируются массовые концерты и игровые программы.