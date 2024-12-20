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Posted 20 декабря, 02:26

Published 20 декабря, 02:26

Modified 20 декабря, 02:35

Updated 20 декабря, 02:35

Омская мэрия запустила онлайн-карту всех новогодних мероприятий

Праздничный гид Омска: куда пойти и что посмотреть

20 декабря 2024, 02:26
Фото: 1MI.

Омская мэрия запустила онлайн-карту всех новогодних мероприятий

Интерактивная карта включает информацию о праздниках в городе и различных мастер-классах.

На сайте мэрии Омска появилась интерактивная карта и календарь праздничных мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству. Она содержит подробную информацию о времени и месте проведения всех событий.

Например, сегодня, 20 декабря, жителей города ждут разнообразные события: «Киноелка», Чемпионат России по фигурному катанию (0+), благотворительные катания. Также в программе — музыкальные выступления и мастер-класс по новогоднему декору.

В субботу в 17:00 на улице Музейная начнет работу городской фестиваль под названием «Зимний Любинский» (0+). На открытии зрителей порадуют выступления танцевальных коллективов в стиле дореволюционной эпохи, а также розыгрыши призов от спонсоров.

На Рождество, 7 января, запланированы Рождественский полумарафон и праздничные катания на коньках.

Важно отметить, что во время мероприятий будет действовать запрет на продажу алкоголя: за два часа до их начала и в течение двух часов после завершения. Эти ограничения распространяются на мероприятия в парках культуры и отдыха «Советский» и имени 30-летия ВЛКСМ, где планируются массовые концерты и игровые программы.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская крепость#Алкоголь#Рождество#Новости#Парк культуры и отдыха#Рождественский полумарафон#Новогодние мероприятия#Массовые концерты
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