Праздник все ближе. Спрос на услуги Деда Мороза среди омичей вырос на половину

Posted 3 ноября, 03:46
Published 3 ноября, 03:46
Modified 3 ноября, 04:58
Updated 3 ноября, 04:58
По словам аналитиков сервиса Авито Услуги, омичи не готовы доверить свое праздничное настроение «случайным» людям и заинтересованы именно в профессионалах: чем ближе конец декабря, тем труднее найти проверенного исполнителя и приемлемый ценовой вариант.
Эти условия сказались и на рынке услуг — в октябре спрос на «вызов» Деда Мороза вырос наполовину. Кроме того, значительный рост продемонстрировал и объем рынка аренды карнавальных костюмов: статистика подобных предложений выросла на 50% по сравнению с октябрем 2023 года — вероятно, омичи и сами не против перевоплотиться в сказочных персонажей для одного из самых главных праздников года. К слову, специалисты тоже успевают реагировать на запросы омичей: рост спроса спровоцировал аналогичное увеличение предложения.
Также примечателен и рост интереса к «комплексным» новогодним развлечениям: аудитория активно «присматривается» не только к уже привычным праздничным активностям, но и готова рассмотреть заказ различных новогодних представлений — спрос на них увеличился на 124%.
Тем более, выбор у заинтересованных горожан действительно есть: исполнители стараются предоставить значительное разнообразие форматов и версий праздника. Например, классические новогодние сказки и интерактивные мюзиклы — количество подобных предложений за год увеличилось на 38%, а стоимость подобного шоу начинается от 30 тыс рублей.
Кроме того, родители стремятся сделать праздник не только веселым, но и полезным: за год интерес к новогодним научным шоу вырос на 132% — необычное времяпрепровождение обойдется в среднем в 9-15 тыс рублей.
Заранее готовиться к праздникам стараются и организации: в октябре аналитики зафиксировали значительный рост бронирования услуг танцевальных и музыкальных коллективов для корпоративов — по сравнению с прошлым годом, спрос вырос сразу на 600% и 380% соответственно.
Однако подготовка масштабного корпоратива не обходится и без других услуг — например, праздничного оформления пространств и мероприятий: установке специальной подсветки, декоре мебели и помещений, а также созданию фотозон. К слову, последние за год также продемонстрировали серьезный рост интереса со стороны заказчиков: спрос на них вырос на 46%, но иногда омичи выбирают аренду фотобудок — эта услуга продемонстрировала рост интереса на 100%.
Напомним, в Омске также начались работы по подготовке к новогодним торжествам: например, в городской администрации решили отойти от привычной елки, но некоторые традиции остались неизменны — у ТЦ «Континент» уже начали установку главного символа праздника.