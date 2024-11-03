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Posted 3 ноября, 03:46

Published 3 ноября, 03:46

Modified 3 ноября, 04:58

Updated 3 ноября, 04:58

иллюстрация

Праздник все ближе. Спрос на услуги Деда Мороза среди омичей вырос на половину

3 ноября 2024, 03:46
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Спрос на «новогодние» услуги среди омичей в октябре значительно увеличился

Аналитики сервиса Авито Услуги заметили в октябре значительный рост спроса на услуги сопровождения новогодних мероприятий: приглашение Деда Мороза, аренда костюмов, организация различных шоу и аренда оборудования для них оказались очень популярны среди омичей, предпочитающих подготовиться заранее.

По словам аналитиков сервиса Авито Услуги, омичи не готовы доверить свое праздничное настроение «случайным» людям и заинтересованы именно в профессионалах: чем ближе конец декабря, тем труднее найти проверенного исполнителя и приемлемый ценовой вариант.

Эти условия сказались и на рынке услуг — в октябре спрос на «вызов» Деда Мороза вырос наполовину. Кроме того, значительный рост продемонстрировал и объем рынка аренды карнавальных костюмов: статистика подобных предложений выросла на 50% по сравнению с октябрем 2023 года — вероятно, омичи и сами не против перевоплотиться в сказочных персонажей для одного из самых главных праздников года. К слову, специалисты тоже успевают реагировать на запросы омичей: рост спроса спровоцировал аналогичное увеличение предложения.

Также примечателен и рост интереса к «комплексным» новогодним развлечениям: аудитория активно «присматривается» не только к уже привычным праздничным активностям, но и готова рассмотреть заказ различных новогодних представлений — спрос на них увеличился на 124%.

Тем более, выбор у заинтересованных горожан действительно есть: исполнители стараются предоставить значительное разнообразие форматов и версий праздника. Например, классические новогодние сказки и интерактивные мюзиклы — количество подобных предложений за год увеличилось на 38%, а стоимость подобного шоу начинается от 30 тыс рублей.

Кроме того, родители стремятся сделать праздник не только веселым, но и полезным: за год интерес к новогодним научным шоу вырос на 132% — необычное времяпрепровождение обойдется в среднем в 9-15 тыс рублей.

Заранее готовиться к праздникам стараются и организации: в октябре аналитики зафиксировали значительный рост бронирования услуг танцевальных и музыкальных коллективов для корпоративов — по сравнению с прошлым годом, спрос вырос сразу на 600% и 380% соответственно.

Однако подготовка масштабного корпоратива не обходится и без других услуг — например, праздничного оформления пространств и мероприятий: установке специальной подсветки, декоре мебели и помещений, а также созданию фотозон. К слову, последние за год также продемонстрировали серьезный рост интереса со стороны заказчиков: спрос на них вырос на 46%, но иногда омичи выбирают аренду фотобудок — эта услуга продемонстрировала рост интереса на 100%.

Напомним, в Омске также начались работы по подготовке к новогодним торжествам: например, в городской администрации решили отойти от привычной елки, но некоторые традиции остались неизменны — у ТЦ «Континент» уже начали установку главного символа праздника.

Традиции сохраняются: у омского ТЦ «Континент» начали устанавливать новогоднюю елку
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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Новый год#Новости#Шоу#Оборудование#Новогодние мероприятия#Праздничное настроение#Рынок услуг#Новогодние представления#Праздничное оформление
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