Праздник все ближе. Спрос на услуги Деда Мороза среди омичей вырос на половину

Эти условия сказались и на рынке услуг — в октябре спрос на «вызов» Деда Мороза вырос наполовину. Кроме того, значительный рост продемонстрировал и объем рынка аренды карнавальных костюмов: статистика подобных предложений выросла на 50% по сравнению с октябрем 2023 года — вероятно, омичи и сами не против перевоплотиться в сказочных персонажей для одного из самых главных праздников года. К слову, специалисты тоже успевают реагировать на запросы омичей: рост спроса спровоцировал аналогичное увеличение предложения.