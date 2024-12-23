Последний рывок: омичам предстоит работать в субботу перед Новым годом

Posted 23 декабря, 07:25
Published 23 декабря, 07:25
Modified 23 декабря, 07:32
Updated 23 декабря, 07:32
С 23 по 28 декабря омичи будут трудиться без привычных двух выходных в субботу и воскресенье. Это связано с переносом выходного дня с 28 декабря на понедельник, 30 декабря, чтобы жители Омска смогли начать празднование Нового года заранее. Таким образом, официальные выходные начнутся с 29 декабря.
Январь тоже начнется на позитивной ноте: с 1 по 8 число включительно омичи смогут отдыхать. В итоге первый месяц 2025 года подарит 14 выходных, а рабочими станут оставшиеся 17 дней.
Хотя шестидневная рабочая неделя в преддверии праздников потребует дополнительной энергии, впереди ожидается значительное количество свободного времени, которое можно посвятить отдыху и встрече Нового года. Ранее мы, кстати, писали, как россияне будут отдыхать и работать в 2025 году.