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Posted 23 декабря, 07:25

Published 23 декабря, 07:25

Modified 23 декабря, 07:32

Updated 23 декабря, 07:32

На этой неделе омичей ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Последний рывок: омичам предстоит работать в субботу перед Новым годом

23 декабря 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney.

На этой неделе омичей ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Перед долгими новогодними каникулами омичи будут работать в усиленном режиме.

С 23 по 28 декабря омичи будут трудиться без привычных двух выходных в субботу и воскресенье. Это связано с переносом выходного дня с 28 декабря на понедельник, 30 декабря, чтобы жители Омска смогли начать празднование Нового года заранее. Таким образом, официальные выходные начнутся с 29 декабря.

Январь тоже начнется на позитивной ноте: с 1 по 8 число включительно омичи смогут отдыхать. В итоге первый месяц 2025 года подарит 14 выходных, а рабочими станут оставшиеся 17 дней.

Хотя шестидневная рабочая неделя в преддверии праздников потребует дополнительной энергии, впереди ожидается значительное количество свободного времени, которое можно посвятить отдыху и встрече Нового года. Ранее мы, кстати, писали, как россияне будут отдыхать и работать в 2025 году.

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#Диана Рязанцева#Омск#Праздники#Новый год#Россия#Выходные#Рабочая неделя#Новый год 2025
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