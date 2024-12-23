Последний рывок: омичам предстоит работать в субботу перед Новым годом

С 23 по 28 декабря омичи будут трудиться без привычных двух выходных в субботу и воскресенье. Это связано с переносом выходного дня с 28 декабря на понедельник, 30 декабря, чтобы жители Омска смогли начать празднование Нового года заранее. Таким образом, официальные выходные начнутся с 29 декабря.