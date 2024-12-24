gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 11:14

Published 24 декабря, 11:14

Modified 24 декабря, 11:16

Updated 24 декабря, 11:16

Омичам посоветовали время для вызова такси в новогоднюю ночь

Как сэкономить на такси в Новый год: советы для омичей

24 декабря 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney.

Омичам посоветовали время для вызова такси в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь цены на такси, вероятно, могут сильно взлететь. Рассказываем, в какое время лучше заказывать машину.

Тарифы перед праздником не меняются, но стоит учитывать ряд факторов: спрос, наличие свободных автомобилей, длительность поездки. В пресс-службе «Яндекса» дали советы, которые позволят не разориться на поездках в Новый год.

Чтобы не переплачивать за поездку в новогоднюю ночь, планируйте свои перемещения заранее. Самые выгодные тарифы будут до 20:00 31 декабря. После этого времени спрос резко вырастет, и цены значительно повысятся. А вот с 02:30 до 04:30 утра ситуация стабилизируется, в это время самое выгодное время для поездок. 1 января с 08:00 до 11:00 также можно рассчитывать на более доступную стоимость проезда.

Отметим, что до Нового года осталась всего неделя. Город уже погружается в предпраздничные пробки. Так, вечером во вторник, 24 декабря, по данным 2ГИС, Омск уже сковали 8-балльные пробки.

Фото: 2ГИС
«Караси и философия»: какие комментарии писали омичи в пробках в 2024 году
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Пробки#Омск#Праздники#Новый год#Такси#Тарифы#Яндекс#2ГИС#Советы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика