Как сэкономить на такси в Новый год: советы для омичей

Posted 24 декабря, 11:14
Published 24 декабря, 11:14
Modified 24 декабря, 11:16
Updated 24 декабря, 11:16
Тарифы перед праздником не меняются, но стоит учитывать ряд факторов: спрос, наличие свободных автомобилей, длительность поездки. В пресс-службе «Яндекса» дали советы, которые позволят не разориться на поездках в Новый год.
Чтобы не переплачивать за поездку в новогоднюю ночь, планируйте свои перемещения заранее. Самые выгодные тарифы будут до 20:00 31 декабря. После этого времени спрос резко вырастет, и цены значительно повысятся. А вот с 02:30 до 04:30 утра ситуация стабилизируется, в это время самое выгодное время для поездок. 1 января с 08:00 до 11:00 также можно рассчитывать на более доступную стоимость проезда.
Отметим, что до Нового года осталась всего неделя. Город уже погружается в предпраздничные пробки. Так, вечером во вторник, 24 декабря, по данным 2ГИС, Омск уже сковали 8-балльные пробки.