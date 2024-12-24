Как сэкономить на такси в Новый год: советы для омичей

Чтобы не переплачивать за поездку в новогоднюю ночь, планируйте свои перемещения заранее. Самые выгодные тарифы будут до 20:00 31 декабря. После этого времени спрос резко вырастет, и цены значительно повысятся. А вот с 02:30 до 04:30 утра ситуация стабилизируется, в это время самое выгодное время для поездок. 1 января с 08:00 до 11:00 также можно рассчитывать на более доступную стоимость проезда.