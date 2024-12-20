Скучать долго не пришлось: Омск снова оказался в заторе после вчерашней метели

Последствия этой снежной атаки омичи ощутили уже с самого утра. Город буквально встал в пробках: по данным «Яндекс пробок», автомобильные заторы на улицах достигли 8 баллов, а карты дорожного движения окрасились в тревожный бордовый цвет. Для многих жителей путь на работу или по делам превратился в настоящее испытание.