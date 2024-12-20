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Posted 20 декабря, 02:53

Published 20 декабря, 02:53

Modified 20 декабря, 04:45

Updated 20 декабря, 04:45

Омск снова застрял в многокилометровых заторах после обильного снегопада

Скучать долго не пришлось: Омск снова оказался в заторе после вчерашней метели

20 декабря 2024, 02:53
Фото: 1MI.

Омск снова застрял в многокилометровых заторах после обильного снегопада

Вчера Омскую область накрыл сильный снегопад, который сопровождался метелями и полностью парализовал движение в городе.

Вчера погода в Омской области преподнесла очередной сюрприз: столбик термометра неожиданно поднялся до 0 градусов, а регион накрыл сильный снегопад, который длился почти целый день. Снег усиливался постепенно: ночью осадки наблюдались местами, но уже днем они охватили всю область, сопровождаясь метелями и порывами ветра.

Последствия этой снежной атаки омичи ощутили уже с самого утра. Город буквально встал в пробках: по данным «Яндекс пробок», автомобильные заторы на улицах достигли 8 баллов, а карты дорожного движения окрасились в тревожный бордовый цвет. Для многих жителей путь на работу или по делам превратился в настоящее испытание.

Фото: 2ГИС

Не обошлось и без реакции омичей. В онлайн-картах жители города активно комментируют ситуацию. Некоторые высказывают недовольство по поводу плохо убранных дорог. Другие пытаются сохранять позитив и превращают происходящее в повод для шуток.

«Началось к деревне утро!».
«Ну я же знала, что не стоит идти на первую пару».
«А наши градоначальники не хотят людям доплатить за бензин, который мы сжигаем в пробках?».
«Сегодня проскочил».
«Это реверс? Я просто в начале пробки с Левого, еще не вижу».
«Снег не чищен. Будет большая пробка».
«Администрация, верю в силу интернета, сбалансируйте время работы светофора на перекрестке».

Водителей и пешеходов просим быть особенно осторожными: снег и нулевая температура делают дороги скользкими, увеличивая риск аварий.

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#Диана Рязанцева#Погода#Дороги#Пробки#Снегопад#Омск#Аварии#Зима#Новости#Коммунальные службы#Протест
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