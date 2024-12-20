Скучать долго не пришлось: Омск снова оказался в заторе после вчерашней метели

Posted 20 декабря, 02:53
Published 20 декабря, 02:53
Modified 20 декабря, 04:45
Updated 20 декабря, 04:45
Вчера погода в Омской области преподнесла очередной сюрприз: столбик термометра неожиданно поднялся до 0 градусов, а регион накрыл сильный снегопад, который длился почти целый день. Снег усиливался постепенно: ночью осадки наблюдались местами, но уже днем они охватили всю область, сопровождаясь метелями и порывами ветра.
Последствия этой снежной атаки омичи ощутили уже с самого утра. Город буквально встал в пробках: по данным «Яндекс пробок», автомобильные заторы на улицах достигли 8 баллов, а карты дорожного движения окрасились в тревожный бордовый цвет. Для многих жителей путь на работу или по делам превратился в настоящее испытание.
Не обошлось и без реакции омичей. В онлайн-картах жители города активно комментируют ситуацию. Некоторые высказывают недовольство по поводу плохо убранных дорог. Другие пытаются сохранять позитив и превращают происходящее в повод для шуток.
«Началось к деревне утро!».
«Ну я же знала, что не стоит идти на первую пару».
«А наши градоначальники не хотят людям доплатить за бензин, который мы сжигаем в пробках?».
«Сегодня проскочил».
«Это реверс? Я просто в начале пробки с Левого, еще не вижу».
«Снег не чищен. Будет большая пробка».
«Администрация, верю в силу интернета, сбалансируйте время работы светофора на перекрестке».
Водителей и пешеходов просим быть особенно осторожными: снег и нулевая температура делают дороги скользкими, увеличивая риск аварий.