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Фрунзенский мост

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В полном обмундировании. Для омских мостов найдут охрану за 7 миллионов рублей
Всего под бдительную и круглосуточное пешее патрулирование попадет 7 переправ и одна развязка.
23 июня, 10:57
7 млн за полгода. В Омске ищут рабочих для защиты мостов и путепроводов от терактов
14 июня, 06:47
2023
Разрешение получено. Омский бизнесмен построит деловой центр у Фрунзенского моста
7 декабря 2023, 05:19
В Омске привели в порядок Фрунзенский мост
Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
5 июня 2023, 11:23
Появились подробности инцидента на Фрунзенском мосту, с которого чуть не упала омичка
25 мая 2023, 06:36
Раскрошилась, как печенье. В Омске закрыли дорогу на Тюменской улице
Пока неизвестно, когда дорога вновь будет доступна для движения.
4 мая 2023, 05:49
Трещит по швам. В центре Омска разваливается дорога
Проблема возникла на дороге у Фрунзенского моста.
26 апреля 2023, 09:26

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