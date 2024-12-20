Опоздал почти на сутки: прокуратура начала проверку после задержки самолета из Москвы

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейсов из Омска и Новосибирска. Сейчас рейс «Аэрофлота» опаздывает более чем на 18 часов, вылета в Москву в аэропорту им. Карбышева ждут 160 пассажиров, из них 8 детей.