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Posted 20 декабря, 12:59

Published 20 декабря, 12:59

Modified 20 декабря, 13:02

Updated 20 декабря, 13:02

Опоздал почти на сутки: прокуратура начала проверку после задержки самолета из Москвы

Опоздал почти на сутки: прокуратура начала проверку после задержки самолета из Москвы

20 декабря 2024, 12:59
Пассажирам пришлось ждать рейс более 18 часов.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейсов из Омска и Новосибирска. Сейчас рейс «Аэрофлота» опаздывает более чем на 18 часов, вылета в Москву в аэропорту им. Карбышева ждут 160 пассажиров, из них 8 детей.

Известно, что экипаж самолета решил незапланированно посадить его в Новосибирске, в тот момент на бору находилось 164 пассажира, из них 8 детей. Сообщается, что задержка рейса продлится до 23 часов.

За ситуацией следит транспортная прокуратура, правоохранители контролируют, чтобы все пассажиры получали необходимые услуги, которые полагаются в таких случаях.

Напомним, что недавно во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер летел в Омск из Сургута.

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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Прокуратура#Самолеты#Аэропорт#Новости#Омский аэропорт#Задержка самолета
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