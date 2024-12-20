Опоздал почти на сутки: прокуратура начала проверку после задержки самолета из Москвы

Posted 20 декабря, 12:59
Published 20 декабря, 12:59
Modified 20 декабря, 13:02
Updated 20 декабря, 13:02
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейсов из Омска и Новосибирска. Сейчас рейс «Аэрофлота» опаздывает более чем на 18 часов, вылета в Москву в аэропорту им. Карбышева ждут 160 пассажиров, из них 8 детей.
Известно, что экипаж самолета решил незапланированно посадить его в Новосибирске, в тот момент на бору находилось 164 пассажира, из них 8 детей. Сообщается, что задержка рейса продлится до 23 часов.
За ситуацией следит транспортная прокуратура, правоохранители контролируют, чтобы все пассажиры получали необходимые услуги, которые полагаются в таких случаях.
Напомним, что недавно во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер летел в Омск из Сургута.