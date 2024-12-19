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Posted 19 декабря, 03:13

Published 19 декабря, 03:13

Modified 19 декабря, 03:23

Updated 19 декабря, 03:23

Омский аэропорт не пустил известного режиссера на борт

Не пытайся покинуть Омск: нетрезвому актеру Евгению Сологалову отказали в рейсе

19 декабря 2024, 03:13
Фото: 1MI.

Омский аэропорт не пустил известного режиссера на борт

В Омске актер и режиссер Евгений Сологалов не смог вылететь в Москву из-за алкогольного опьянения.

Известного актера и режиссера Евгения Сологалова не допустили на рейс в Омске из-за его нетрезвого состояния. По информации телеграм-канала «112», Сологалов, известный зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Штрафбат» (16+) и «Мент в законе» (16+), планировал вылететь в Москву. Однако его злоупотребление алкоголем помешало осуществить поездку в намеченное время.

Сотрудники авиакомпании «Победа» заметили актера в состоянии алкогольного опьянения, что вызвало у них опасения за безопасность на борту. В связи с этим они приняли решение не пускать 49-летнего мужчину в самолет.

На место происшествия вызвали полицию, которая составила протокол в отношении актера. После этого Евгения Сологалова отпустили с условием, что он успеет протрезветь перед следующим рейсом.

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#Диана Рязанцева#Полиция#Омск#Актер#Москва#Победа#Алкоголь#Новости#Режиссер
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