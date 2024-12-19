Не пытайся покинуть Омск: нетрезвому актеру Евгению Сологалову отказали в рейсе

Posted 19 декабря, 03:13
Published 19 декабря, 03:13
Modified 19 декабря, 03:23
Updated 19 декабря, 03:23
Известного актера и режиссера Евгения Сологалова не допустили на рейс в Омске из-за его нетрезвого состояния. По информации телеграм-канала «112», Сологалов, известный зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Штрафбат» (16+) и «Мент в законе» (16+), планировал вылететь в Москву. Однако его злоупотребление алкоголем помешало осуществить поездку в намеченное время.
Сотрудники авиакомпании «Победа» заметили актера в состоянии алкогольного опьянения, что вызвало у них опасения за безопасность на борту. В связи с этим они приняли решение не пускать 49-летнего мужчину в самолет.
На место происшествия вызвали полицию, которая составила протокол в отношении актера. После этого Евгения Сологалова отпустили с условием, что он успеет протрезветь перед следующим рейсом.