Не пытайся покинуть Омск: нетрезвому актеру Евгению Сологалову отказали в рейсе

Известного актера и режиссера Евгения Сологалова не допустили на рейс в Омске из-за его нетрезвого состояния. По информации телеграм-канала «112», Сологалов, известный зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Штрафбат» (16+) и «Мент в законе» (16+), планировал вылететь в Москву. Однако его злоупотребление алкоголем помешало осуществить поездку в намеченное время.