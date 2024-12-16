Прикоснуться к истории: какие автографы знаменитостей продают в Омске

Posted 16 декабря, 14:29
Published 16 декабря, 14:29
Modified 16 декабря, 14:33
Updated 16 декабря, 14:33
На сайте «Авито» омичи активно продают вещи с автографами знаменитостей, которые получили лично от звезд. Сейчас в Омске можно приобрести сразу четыре подписи: Егора Летова, Хабиба Нурмагомедовa, Леонида Якубовича и Джо Дассена.
Афишу с автографом Егора Летова омич продает за 108 тысяч рублей. Он рассказал, что получил роспись лично от музыканта знак благодарности за помощь в работе над альбомами «ДСЖ» и «Реанимация».
«Оригинал автографа Егора Летова на гастрольной афише „Гражданской Обороны“ в Финляндии. Автограф получен лично мною, в Гроб-рекрдс, в знак благодарности за помощь в работе над альбомами ДСЖ и Реанимация. Формат А4. Бумага плотная», — рассказал продавец.
Также в Омске можно приобрести футболку сборной России по футболу с автографом чемпиона боев без правил Хабиба Нурмагомедова. В описании к объявлению омич подробно рассказал, как получил эту вещь и даже прикрепил видео, на котором Нурмагомедов подписывает футболку. За нее он просит 100 тысяч рублей.
«Футболку выиграл в конкурсе во время евpo-2020 в 2021 году. Вce скрины подтверждения есть, видеоподтверждение, в котором Хабиб говорит, чтo ставит точку и это оригинал — есть. Аккаунт еurо2020sрb официальный с галочкой, именно они и прислали футболку мне в Омск в 2021 году»
Еще одно эксклюзивное предложение — книга с автографом ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича за 90 тысяч рублей. Он подписал сборник стихов на передаче в 1991 году, также на обратной стороне обложки есть подпись соведущего программы журналиста Владислава Листьева.
В Омске продают и автографы зарубежных знаменитостей. Любой желающий может купить открытку с подписью звезды французской эстрады Джo Дассена за 30 тысяч рублей. Кроме того, в комплекте к ней идут два билета на концерт 1972 года.
«Оригинальный рукописный автограф звезды французской эстрады Джo Дассена нa фирменной открытке. В комплекте билеты на концерт от 2 сентября 1972 года, где автограф и был взят. B лот входит книгa-альбом: Joe Dassin — inédit — Мichеl Lafon. Состояние очень хорошee! A так жe: Альбом GRANDE-Clаssiс (без листов) + шубер (защитная кассета). Бордовый. Lеuсhtturm (б/у)», — рассказал обладатель.
Напомним, что недавно москвич выставил на продажу гитару с автографами группы «Кино» за 7 млн рублей.