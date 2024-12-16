Прикоснуться к истории: какие автографы знаменитостей продают в Омске

Также в Омске можно приобрести футболку сборной России по футболу с автографом чемпиона боев без правил Хабиба Нурмагомедова. В описании к объявлению омич подробно рассказал, как получил эту вещь и даже прикрепил видео, на котором Нурмагомедов подписывает футболку. За нее он просит 100 тысяч рублей.