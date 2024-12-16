Омская область снова оказалась в числе регионов с проблемным строительством школ

Posted 16 декабря, 12:38
Published 16 декабря, 12:38
Modified 16 декабря, 13:18
Updated 16 декабря, 13:18
В декабре 2024 года по всей России должны ввести в эксплуатацию 130 школ, однако во многих регионах возникли проблемы с их строительством. Среди таких субъектов снова оказалась Омская область. Сейчас, по информации главы минпросвещения РФ Сергея Кравцова, в регионе одно образовательное учреждение находится в зоне риска.
«У нас проблемы со строительством школ в следующих регионах: Дагестан — семь объектов мы видим в зоне риска… Три школы в Краснодарском крае, в Кировской и Ярославской областях — тоже, коллеги, важно, чтобы эти школы были завершены. По два объекта в Кабардино-Балкарской республике, Московской области. И по одной школе в зоне риска: Адыгея, Крым, Ставропольский край, Амурская, Воронежская, Костромская, Курская, Мурманская, Новгородская, Омская и Тульская области», — передают слова министра РИА Новости.
Кравцов также добавил, что строительство объектов должно быть завершено до конца декабря 2024 года.
Проблемы возникли и с капитальным ремонтом учреждений. Недостаточный уровень завершения капремонта школ сейчас в 10 регионах России, в том числе и в Омской области, где готовность зданий составляет 73%, пишет ТАСС.