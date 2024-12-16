Омская область снова оказалась в числе регионов с проблемным строительством школ

В декабре 2024 года по всей России должны ввести в эксплуатацию 130 школ, однако во многих регионах возникли проблемы с их строительством. Среди таких субъектов снова оказалась Омская область. Сейчас, по информации главы минпросвещения РФ Сергея Кравцова, в регионе одно образовательное учреждение находится в зоне риска.