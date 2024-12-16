gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 07:46

Published 16 декабря, 07:46

Modified 16 декабря, 07:48

Updated 16 декабря, 07:48

Следком выяснит обстоятельства травмирования мальчика на берегу Иртыша в Омске

Игра на склоне Иртыша обернулась переломом для школьника: следком проводит проверку

16 декабря 2024, 07:46
Фото: 1MI.

Следком выяснит обстоятельства травмирования мальчика на берегу Иртыша в Омске

Инцидент произошел 14 декабря на склоне реки Иртыш.

По предварительным данным, 14 декабря около 16:00 подросток вместе с другом катался на тюбингах со склона реки Иртыш у дома на улице Пригородная, 21. Во время спуска мальчик получил серьезную травму — перелом костей таза. Об этом сообщает СУ СК России по Омской области.

Следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Также будет проверена работа ответственных за профилактику несчастных случаев с детьми. Их действия могут быть квалифицированы как халатность по статье 293 УК РФ.

Напомним, изначально сообщалось, что на 13-летнего мальчика обрушилась одна из ледяных пещер, в результате чего ребенок оказался зажат под тяжелыми глыбами льда. Извлекали пострадавшего прибывшие на место происшествия спасатели МЧС.

Игра с опасностью: омского подростка придавило ледяной плитой на берегу Иртыша
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Следственный комитет#Травма#Дети#Доследственная проверка#МЧС#Иртыш#Перелом#Несчастные случаи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика