Игра на склоне Иртыша обернулась переломом для школьника: следком проводит проверку

Posted 16 декабря, 07:46
Published 16 декабря, 07:46
Modified 16 декабря, 07:48
Updated 16 декабря, 07:48
По предварительным данным, 14 декабря около 16:00 подросток вместе с другом катался на тюбингах со склона реки Иртыш у дома на улице Пригородная, 21. Во время спуска мальчик получил серьезную травму — перелом костей таза. Об этом сообщает СУ СК России по Омской области.
Следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Также будет проверена работа ответственных за профилактику несчастных случаев с детьми. Их действия могут быть квалифицированы как халатность по статье 293 УК РФ.
Напомним, изначально сообщалось, что на 13-летнего мальчика обрушилась одна из ледяных пещер, в результате чего ребенок оказался зажат под тяжелыми глыбами льда. Извлекали пострадавшего прибывшие на место происшествия спасатели МЧС.