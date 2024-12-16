Игра на склоне Иртыша обернулась переломом для школьника: следком проводит проверку

По предварительным данным, 14 декабря около 16:00 подросток вместе с другом катался на тюбингах со склона реки Иртыш у дома на улице Пригородная, 21. Во время спуска мальчик получил серьезную травму — перелом костей таза. Об этом сообщает СУ СК России по Омской области.