Игра с опасностью: омского подростка придавило ледяной плитой на берегу Иртыша

Прохожие бросились на помощь, но самостоятельно освободить ребенка не смогли — ледяные глыбы оказались слишком массивными. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Слаженными действиями спасатели освободили мальчика из ледяного плена, после чего уложили его на носилки и передали врачам для дальнейшего оказания медицинской помощи.