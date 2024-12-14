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Posted 14 декабря, 14:12

Published 14 декабря, 14:12

Modified 14 декабря, 15:27

Updated 14 декабря, 15:27

В Омске мальчика придавило ледяной плитой на берегу Иртыша

Игра с опасностью: омского подростка придавило ледяной плитой на берегу Иртыша

14 декабря 2024, 14:12
Фото: 1MI.

В Омске мальчика придавило ледяной плитой на берегу Иртыша

Спасатели МЧС оперативно извлекли подростка и передали врачам.

По данным МЧС России, в Омске на берегу Иртыша 13-летний мальчик оказался зажат ледяной плитой.

Тревожный сигнал поступил от очевидцев, которые стали свидетелями происшествия. На крутом склоне из льдин образовались небольшие пещеры, где играли дети. Во время их развлечений одна из таких пещер неожиданно обрушилась, зажав подростка под тяжелыми ледяными плитами.

Видео: МЧС России.

Прохожие бросились на помощь, но самостоятельно освободить ребенка не смогли — ледяные глыбы оказались слишком массивными. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Слаженными действиями спасатели освободили мальчика из ледяного плена, после чего уложили его на носилки и передали врачам для дальнейшего оказания медицинской помощи.

На происшествие отреагировал мэр Омска Сергей Шелест, обратившись к жителям города в своем телеграм-канале.

«Прошу вас, взрослые, объяснить детям, что пребывание в подобных местах может быть опасным и привести к самым неприятным и даже фатальным последствиям», — написал мэр.

Обновлено: в пресс-службе полиции сообщили, что инцидент произошел около 16.00 часов возле многоэтажки на Пригородной, 21. Мальчик с другом катался на тюбингах. Когда школьник подъехал к дереву, на него упал снег со льдом. Пострадавшему поставили предварительный диагноз — перелом костей таза.

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#Диана Рязанцева#Видео#Омск#Происшествие#Иртыш#Помощь#Врачи#Спасение#Мальчик#МЧС России#Ледяная глыба
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