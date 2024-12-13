Новая жизнь. Омский бездомный пес переехал в Сочи после жутких уличных травм

В соцсетях приюта для животных «Омские хвостики» рассказали, как сейчас живет пес, которого спасли от тяжелых травм в 2021 году. Тогда Вайка привезли в приют в тяжелом состоянии, у него были глубокие раны по всему телу. Очевидцы сообщали, что пса сбила машина и он, собрав последние силы, приполз за помощью к людям.