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Posted 13 декабря, 12:16

Published 13 декабря, 12:16

Modified 13 декабря, 12:20

Updated 13 декабря, 12:20

Бездомный пес из Омска переехал в Сочи и сменил имя

Новая жизнь. Омский бездомный пес переехал в Сочи после жутких уличных травм

13 декабря 2024, 12:16
Фото: 1MI.

Бездомный пес из Омска переехал в Сочи и сменил имя

Спасенного четыре года назад пса Вайка теперь зовут Арчи, он нашел любящих хозяев и живет у берега моря.

В соцсетях приюта для животных «Омские хвостики» рассказали, как сейчас живет пес, которого спасли от тяжелых травм в 2021 году. Тогда Вайка привезли в приют в тяжелом состоянии, у него были глубокие раны по всему телу. Очевидцы сообщали, что пса сбила машина и он, собрав последние силы, приполз за помощью к людям.

«Мы сразу же взялись за его лечение: установили дренажи, ежедневно обрабатывали раны и заботились о нем. Реабилитация была долгой и непростой — раны оказались глубокими и в сложных местах. Мы до сих пор помним, как переживали за этого хвостика и радовались каждому его маленькому шагу к выздоровлению», — воспоминают в приюте.

Сейчас пес, которого теперь зовут Арчи, живет с любящими хозяевами в Сочи, туда его забрали после выздоровления. Его любимые занятия на новом месте — прогулки по побережью и общение с местными собаками.

«Сегодня жизнь Арчи изменилась к лучшему. Из холодной Сибири он переехал в солнечный Сочи, где его любят и окружают заботой. Теперь он счастливый, здоровый и довольный пес, который наслаждается каждой минутой своей новой жизни!» — добавили в группе.
Фото: Приют «Омские хвостики»

Напомним, что несколько дней назад омичи спасли на трассе семейство собак. Пять щенков и их мать скитались по заснеженным обочинам и бежали за каждой машиной в надежде на помощь от людей. Сейчас все они находятся в приюте и ждут своих новых хозяев.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Собаки#Животные#Бездомные собаки#Новости#Приют для собак#Собака#Спасение животных
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