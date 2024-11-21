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Posted 21 ноября, 11:50

Published 21 ноября, 11:50

Modified 21 ноября, 11:52

Updated 21 ноября, 11:52

Омский охотинспектор спас вальдшнепа

Омские инспекторы спасли птицу, запутавшуюся в проводах

21 ноября 2024, 11:50
Фото: gorod55.ru.

Омский охотинспектор спас вальдшнепа

В Омской области инспектор по охране животного мира спас вальдшнепа, который запутался клювом в проводах во время ночной охоты.

В Крутинском районе Омской области произошел необычный случай с вальдшнепом. Эта птица, которая обычно хорошо прячется и сливается с окружающей средой, попала в беду, запутавшись клювом в проводах.

Вальдшнеп — это птица, которая живет в лесах и активна в основном ночью. В отличие от других, она выходит на открытые места, чтобы искать еду, например, дождевых червей. Птица умеет быстро взлетать вертикально, резко менять направление полета.

Фото: Управление по охране животного мира

Вальдшнеп, вероятно, летел на ночную охоту и наткнулся на провода, в которых застрял его клюв. Птица не могла выбраться сама. На помощь пришел инспектор по охране животного мира Алексей Вижовитов, который быстро освободил птицу. После спасения специалист сфотографировал вальдшнепа и отпустил.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Птица#Вальдшнеп#Инспектор по охране животного мира#Спасение птицы
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