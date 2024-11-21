Омские инспекторы спасли птицу, запутавшуюся в проводах

Вальдшнеп, вероятно, летел на ночную охоту и наткнулся на провода, в которых застрял его клюв. Птица не могла выбраться сама. На помощь пришел инспектор по охране животного мира Алексей Вижовитов, который быстро освободил птицу. После спасения специалист сфотографировал вальдшнепа и отпустил.