Омские инспекторы спасли птицу, запутавшуюся в проводах

Posted 21 ноября, 11:50
Published 21 ноября, 11:50
Modified 21 ноября, 11:52
Updated 21 ноября, 11:52
В Крутинском районе Омской области произошел необычный случай с вальдшнепом. Эта птица, которая обычно хорошо прячется и сливается с окружающей средой, попала в беду, запутавшись клювом в проводах.
Вальдшнеп — это птица, которая живет в лесах и активна в основном ночью. В отличие от других, она выходит на открытые места, чтобы искать еду, например, дождевых червей. Птица умеет быстро взлетать вертикально, резко менять направление полета.
Вальдшнеп, вероятно, летел на ночную охоту и наткнулся на провода, в которых застрял его клюв. Птица не могла выбраться сама. На помощь пришел инспектор по охране животного мира Алексей Вижовитов, который быстро освободил птицу. После спасения специалист сфотографировал вальдшнепа и отпустил.
Напомним, что ранее в охотничьих угодьях Омской области разместили брикеты с вакциной от бешенства для диких животных. На один квадратный метр приходится около 15-20 брикетов.