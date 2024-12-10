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Posted 10 декабря, 11:48

Published 10 декабря, 11:48

Modified 10 декабря, 11:52

Updated 10 декабря, 11:52

Иллюстрация

«Бежали за машинами». На трассе в Омской области спасли семью брошенных собак

10 декабря 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

Омичи спасли семью из шести собак на трассе

Пятерых щенков и их мать привезли в приют, согрели и накормили.

На одной из трасс Омской области недавно случилась чудесная история спасения. Из окна машины омичи увидели семейство собак, которые ходили вдоль дороги и пытались привлечь внимание людей. Пять щенков и их мать скитались по заснеженным обочинам, а еще несколько щенят лежали на проезжей части уже без признаков жизни.

«Четырехлапое семейство заметили на одной из трасс. Они, скуля, бежали за машинами. Со слов очевидцев, еще несколько щенят лежали на дороге — их задавили машины. Выживших забрали и увезли в частный приют», — пишет телеграм-канал Mash.

В приюте всю собачью семью согрели и накормили, после всех обследований их будут пристраивать в добрые руки.

Напомним, что этим летом в омском муниципальном приюте выходили потерявшуюся домашнюю собаку, которая скиталась по улице в удручающем состоянии.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Домашние животные#Собаки#Животные#Бездомные собаки#Новости#Собака#Животное#Бездомные животные#Спасение животных
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