«Бежали за машинами». На трассе в Омской области спасли семью брошенных собак

На одной из трасс Омской области недавно случилась чудесная история спасения. Из окна машины омичи увидели семейство собак, которые ходили вдоль дороги и пытались привлечь внимание людей. Пять щенков и их мать скитались по заснеженным обочинам, а еще несколько щенят лежали на проезжей части уже без признаков жизни.