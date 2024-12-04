Мужчину выносили на руках. В омской двухэтажке в Амуре ночью произошел жуткий пожар

Самостоятельно охваченный огнем дом покинули два человека, еще трех человек спасли пожарные. Один мужчина, который был без признаков жизни, позднее пришел в себя. Его передали медикам. Во время тушения пожара в многоквартирном доме сотрудники МЧС нашли тело женщины.