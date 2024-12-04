Мужчину выносили на руках. В омской двухэтажке в Амуре ночью произошел жуткий пожар

Posted 4 декабря, 05:53
Published 4 декабря, 05:53
Modified 4 декабря, 05:55
Updated 4 декабря, 05:55
В ночь со вторника на среду в Омске загорелась жилая двухэтажка по улице 1-й проезд Челюскинцев. Огнем, как сообщили в региональном МЧС, была охвачена кровля и жилье на площади 100 «квадратов».
Самостоятельно охваченный огнем дом покинули два человека, еще трех человек спасли пожарные. Один мужчина, который был без признаков жизни, позднее пришел в себя. Его передали медикам. Во время тушения пожара в многоквартирном доме сотрудники МЧС нашли тело женщины.
На месте происшествия побывал и. о. прокурора Центрального округа Омска Алексей Черемнов. Теперь дознавателям МЧС предстоит установить, что стало точной причиной пожара. По предварительной информации прокуратуры, возгорание началось в одной из квартир.
Добавим, что в настоящий момент поврежденными оказались сразу четыре квартиры. Всех жильцов пострадавшего дома эвакуировали, им предоставят временное размещение. В следкоме приступили к процессуальной проверке, которую проконтролирует окружная прокуратура.
Другой смертельный пожар накануне произошел в селе Гауф. В огне погибли супруги-инвалиды. Следователи уже возбудили уголовное дело.