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Posted 4 декабря, 05:53

Published 4 декабря, 05:53

Modified 4 декабря, 05:55

Updated 4 декабря, 05:55

Горевший двухэтажный многоквартирный дом в Омске

Мужчину выносили на руках. В омской двухэтажке в Амуре ночью произошел жуткий пожар

4 декабря 2024, 05:53
Фото: Прокуратура Омской области. Горевший двухэтажный многоквартирный дом в Омске

Жуткий ночной пожар в двухэтажке на окраине города унес жизнь омички

Из-за пожара поврежденными в двухэтажном доме оказались сразу четыре квартиры. Омичам собираются предоставить временное жилье.

В ночь со вторника на среду в Омске загорелась жилая двухэтажка по улице 1-й проезд Челюскинцев. Огнем, как сообщили в региональном МЧС, была охвачена кровля и жилье на площади 100 «квадратов».

Самостоятельно охваченный огнем дом покинули два человека, еще трех человек спасли пожарные. Один мужчина, который был без признаков жизни, позднее пришел в себя. Его передали медикам. Во время тушения пожара в многоквартирном доме сотрудники МЧС нашли тело женщины.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия. Фото: Прокуратура Омской области

На месте происшествия побывал и. о. прокурора Центрального округа Омска Алексей Черемнов. Теперь дознавателям МЧС предстоит установить, что стало точной причиной пожара. По предварительной информации прокуратуры, возгорание началось в одной из квартир.

Добавим, что в настоящий момент поврежденными оказались сразу четыре квартиры. Всех жильцов пострадавшего дома эвакуировали, им предоставят временное размещение. В следкоме приступили к процессуальной проверке, которую проконтролирует окружная прокуратура.

Другой смертельный пожар накануне произошел в селе Гауф. В огне погибли супруги-инвалиды. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Разберутся следователи. В омском селе Гауф при пожаре погибли пенсионеры-инвалиды
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Прокуратура#Пожары#Пострадавшие#Новости#Огонь#Погибшие
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