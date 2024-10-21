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2024
Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов
В связи с новыми требованиями к ЕГЭ родителям и детям предстоит серьезно задуматься о подготовке к поступлению в вузы. Объясняем, что именно изменится.
21 октября, 08:55
Омичам рассказали, когда начинаются выпускные экзамены в школах
Все экзамены разделят на три этапа, это досрочный, основной и дополнительный.
21 октября, 06:33
Стали известны даты проведения ОГЭ в 2025 году
19 октября, 06:35
Стало известно, как устроена система психологической помощи в школах Омской области
19 октября, 06:09
Некому остановить травлю: в школах Омска не хватает психологов
13 октября, 04:02
«Газпром нефть» отправила в летние лагеря самых талантливых школьников региона
10 сентября, 07:07
Стало известно, сколько и каких учителей массово не хватает в Омске
9 сентября, 06:22
Омские школы приняли на работу больше 400 новых педагогов
28 августа, 10:41
Возник дефицит. В омских школах и детсадах не хватает больше тысячи учителей
18 июля, 10:44
Три омских выпускницы сдали ЕГЭ на 200 баллов
26 июня, 10:43
Сомневался в правилах. В Омске выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за калькулятора
12 июня, 08:41
Следом математика. Сегодня омские выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку
28 мая, 05:00
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает почти тысячи педагогов
18 апреля, 04:41
Ищут учителей с «горящими глазами». В Омске не хватает почти 700 педагогов
16 февраля, 04:58
2023
Некому учить детей. В омских школах не хватает больше пятисот педагогов
15 декабря 2023, 02:44
Важно. Некому учить детей. В Омске не хватает больше 600 учителей
20 октября 2023, 09:10
В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов
15 сентября 2023, 05:25

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