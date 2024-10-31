В Омске колледжи совместно с ОНПЗ будут готовить кадры для нефтепереработки

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который был поддержан президентом России Владимиром Путиным. На съезде Федерации независимых профсоюзов глава государства подчеркнул важность укрепления связей между образовательными учреждениями и работодателями для повышения привлекательности технических специальностей. Президент отметил, что модернизация системы среднего и высшего образования и её интеграция с реальными потребностями рынка труда являются приоритетами национальных проектов, стартующих в ближайшее время.