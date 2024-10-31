В Омске колледжи совместно с ОНПЗ будут готовить кадры для нефтепереработки

Posted 31 октября, 11:00
Published 31 октября, 11:00
Modified 31 октября, 11:00
Updated 31 октября, 11:00
В Омске стартует амбициозный проект по подготовке специалистов для нефтеперерабатывающей отрасли. Генеральный директор Омского нефтеперерабатывающего завода Олег Белявский в интервью Городу55 сообщил о создании регионального центра, который займется обучением рабочих профессий.
В качестве пилотной площадки для этого проекта выбран Омский промышленно-экономический колледж, а также в него включены Омский авиационный колледж имени Жуковского и Омский монтажный техникум.
Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который был поддержан президентом России Владимиром Путиным. На съезде Федерации независимых профсоюзов глава государства подчеркнул важность укрепления связей между образовательными учреждениями и работодателями для повышения привлекательности технических специальностей. Президент отметил, что модернизация системы среднего и высшего образования и её интеграция с реальными потребностями рынка труда являются приоритетами национальных проектов, стартующих в ближайшее время.
Омская область активно включилась в реализацию проекта «Профессионалитет» при поддержке ОНПЗ.
«Партнерство с Омским НПЗ в рамках проекта для нас крайне важно с точки зрения определения образовательных приоритетов для подготовки специалистов. Вместе с сотрудниками предприятия мы отмечаем, какие профессии востребованы в нефтепереработке и будем учить студентов с акцентом на практику и решение реальных производственных задач», — отметил директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин.
Александр Кольцов, руководитель Омского авиационного колледжа имени Жуковского, отметил, что участие в проекте позволяет обновить образовательные программы, сделав их более практикоориентированными.
«Профессионалитет» подразумевает обновление образовательных программ под современные требования, с внедрением принципа практикоориентированости, как неотъемлемого компонента обучения.
Чтобы после окончания колледжа наши выпускники были готовы к работе на современном производстве», — добавил Александр Кольцов.
Павел Заверуха, директор Омского монтажного техникума, подчеркнул, что одним из главных преимуществ участия в проекте «Профессионалитет» является гарантированное трудоустройство выпускников. Совместно с ОНПЗ определяются наиболее востребованные специальности, что позволяет готовить квалифицированные кадры по нужным направлениям. Такой подход открывает молодым специалистам перспективы успешной карьеры и профессионального роста.