gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Медсестра

Выбрать дату
2024
Омич, захвативший и изнасиловавший медсестру в колонии, проведет за решеткой 19 лет
3 декабря, 07:10
ЧС федерального уровня, дефицит медиков и похищение ребенка. Омск сегодня
17 мая, 14:07
Медсестра из Омской области выбыла из реалити-шоу «Выжить в Самарканде»
Марина Нисилевич не справилась с заданиями в новом выпуске проекта.
12 февраля, 09:00
2023
Стали известны подробности взятия в заложники медсестры в омской колонии
4 августа 2023, 07:08
В Омске медсестре-анестезисту предлагают зарплату до 130 тысяч в месяц
Минимальная зарплата специалиста в платных клиниках — 35 тыс рублей.
24 июля 2023, 03:13
«Приехала под бой курантов». Медсестра помогла беременной омичке в новогоднюю ночь
1 января девушка уже отправилась домой.
19 июня 2023, 07:44
В Омске молодая мать напала на медсестру в токсикологическом отделении БСМП-1
14 апреля 2023, 10:13
2022
Поездка в такси по цене квартиры. Медсестра из Омска отдала мошенникам 3 млн рублей
Полиция уже завела уголовное дело по статье «Мошенничество».
8 августа 2022, 13:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика