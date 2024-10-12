«Попадал в передряги, сидел в ШИЗО». Что говорят заключенные об омских колониях

Posted 12 октября, 05:00
Published 12 октября, 05:00
Modified 12 октября, 05:00
Updated 12 октября, 05:00
В навигационных сервисах можно узнать отзывы о местах, планируемых к посещению. Как правило, люди смотрят оценки таких локаций, как кафе, рестораны, музеи, гостиницы, медицинские клиники. Среди прочего есть и отзывы на колонии и следственные изоляторы — места, куда вряд ли стремятся попасть по собственному желанию. Город55 изучил мнения об учреждениях пенитенциарной системы Омской области.
В первой части мы рассказали о СИЗО-1, исправительных колониях ИК-3, ИК-4 и ИК-9, во второй — о «визитной карточке» омских исправительных учреждений — «шестерке». Сегодня представляем третью, заключительную, главу.
Старейший следственный изолятор в одном из старейших городов Сибири. История СИЗО-2 в Таре берет свое начало в 1784 году. Изначально это был Тарский острог, затем его переименовали в Тарскую тюрьму, а в 1964 году там расположился следственный изолятор.
На базе СИЗО работает вечерняя школа, медпункт с рентгенологическим кабинетом, библиотека. Для постояльцев проводят спортивные мероприятия: соревнования по футболу и настольному теннису.
Что говорят о СИЗО подследственные и их родственники:
«Ничего хорошего».
«Продукты можно заказать, а одежду нельзя. Наступает осень, и осужденные мерзнут там, вещи теплые не передать. Призываю руководство данного подразделения обратить свое внимание на данную проблему».
«Лежит посылка на почте уже месяц, никто ее не передает заключенному. Пыталась как-то позвонить в СИЗО: то трубки сбрасывают, то говорят, что некогда и дел по горло. Связи с моим мужем нет совсем, звонил один раз за 3 месяца».
Также мнение об учреждении оставил один из бывших сотрудников. Отзыв датирован 2022 годом.
«Это ужас, ни графика нормированного, ни премий, ничего нет! Один обман, переработки. Сейчас вообще лишние часы добавляются, за которые ничего не будут доплачивать, с работы приходить люди будут в половине десятого вечера! Это все прикрывается обедом, которого по факту нет, только на бумаге».
Исправительная колония № 8 находится на улице Доковской. Изначально она располагалась на территории завода СК: заключенные участвовали в строительстве предприятия. В 1960 году в связи с амнистией колонию расформировали, но уже к февралю 1961 года она была вновь заполнена спецконтингентом общего режима.
Позже завод СК расширился, а колонию перенесли на Доковскую, где она и находится по сей день. Заключенных ИК-8 также задействовали для строительства заводов «Электроточприбор» и «Омсктрансмаш».
Сейчас в колонии работают несколько цехов, которые выпускают одежду, сумки, матрасы и подушки, фланцы, оконные блоки, мебель из дерева и ЛДСП, сувенирные изделия.
Культурная и спортивная жизнь ИК-8 представлена клубом, библиотекой, проводятся соревнования по футболу и волейболу. В колонии открыта православная часовня мученика Николая Омского.
Отзывы о колонии есть как от самих заключенных, так и от их родных.
«Хорошее отношение персонала, безмерно благодарна им, на передачу приезжаю, всегда доброжелательны и снисходительны. В комнатах длительного свидания всегда чисто, кухня шикарная. Все для удобства и комфорта близких. Есть игровая комнатка, две детских кроватки».
«Отправила сыну посылку. Беспредел. Два блока дорогих сигарет как корова языком слизала. Дозвониться с Норильска в колонию проблематично. Считаю, что причастны сотрудники, которые забирали посылку. Нет слов!»
«Как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Единственное, что можно там сделать, — это получить образование. Сам был там 4 года. Окончил школу с отличием и ПТУ. Получил профессию газоэлектросварщика и тракториста. После освобождения очень пригодилось. Пару раз попадал в передряги, сидел в штрафном изоляторе. Холодно там осенью. Там и начал заниматься спортом, по другому не согреешься. В общем, мотайте на ус».
«Вымогательство денег с осужденных, издевательства. Заключенные одевают себя сами. Питаются или с магазина или с передач. В столовой кушать невозможно. Вся система построена так, что или плати и живи спокойно, или терпи все оскорбления».
«Не совсем хорошее место, но дает возможность обдумать свою прошлую жизнь и начать новую — свободную, честную».
В Осташкове расположились две колонии-поселения — для женщин и мужчин. В документах значится, что учреждения такого вида предназначены для заключенных, совершивших преступления по неосторожности.
История колонии в Осташкове берет свое начало с 1929 года, когда было создано краевое управление исправительно-трудовых учреждений, в состав которого входили и подсобные хозяйства — сельскохозяйственные колонии области. В советское время там также находился лечебно-трудовой профилакторий, которой позже был ликвидирован. В 1994 году созданы женская КП-12 и мужская КП-13.
В колониях развернуто производство шлакоблоков, строительных гвоздей, колючей проволоки, постельного белья, полотенец, рабочих хлопчатобумажных костюмов, освоено чугунное, стальное и цветное литье. Работает средняя школа и училище. На территории находится футбольная и волейбольная площадка, место для настольного тенниса и армрестлинга, площадка для занятий атлетикой.
Отметим, что в женской колонии проводят даже конкурсы красоты. Участницы соревнуются в танцах, дефиле и умении готовить.
А вот какие отзывы оставили о поселении арестанты.
«Я сам отбывал там наказание. По поводу комнаты длительного свидания соглашусь, отвратительно. Но в остальном, я вам скажу, кормят хорошо, заработная плата приемлемая. Сотрудники позволяют себе шутить с осужденными. Я скажу, колония-поселение № 13 в городе Омске замечательная. Но никому не советую попадать по ту сторону забора. Берегите себя и своих близких».
«Я там отбывала. Сотрудники администрации позволяют себе разговаривать с нами матом, отпуская различные шутки, в том числе „ниже пояса“. Кормят отвратительно. Объяснительные дерут с осужденных за все что можно».
«Сотрудники не знают толком закон. Им там вообще наплевать на права осужденных, которые для них даже не люди».
Сейчас в исправительных колониях по всей стране содержится около 266 тысяч человек (данные Минюста на конец 2023 года). За 10 лет число арестантов сократилось вдвое. Мнение людей, находящихся за решеткой, так же важно, как и тех, кто находится на свободе.