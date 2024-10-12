«Попадал в передряги, сидел в ШИЗО». Что говорят заключенные об омских колониях

История колонии в Осташкове берет свое начало с 1929 года, когда было создано краевое управление исправительно-трудовых учреждений, в состав которого входили и подсобные хозяйства — сельскохозяйственные колонии области. В советское время там также находился лечебно-трудовой профилакторий, которой позже был ликвидирован. В 1994 году созданы женская КП-12 и мужская КП-13.