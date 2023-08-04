В Омске заключенный взял в заложники сотрудницу медицинского блока колонии

Замысел мужчина не реализовал. Как только это случилось, руководство УФСИН прибыло на место происшествия. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, с заключенным провели переговоры. По итогу он «отказался от своих преступных намерений», пишет «Комсомольская правда». Конкретно о требованиях осужденного не сообщается.