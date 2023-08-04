В Омске заключенный взял в заложники сотрудницу медицинского блока колонии

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Стало известно, что в омском лечебно-исправительном учреждении № 2 в поселке Береговом произошел инцидент. Накануне, 3 августа, там взяли в заложники медицинского сотрудника. Сотрудницу блока схватил осужденный за тяжкие преступления.
Замысел мужчина не реализовал. Как только это случилось, руководство УФСИН прибыло на место происшествия. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, с заключенным провели переговоры. По итогу он «отказался от своих преступных намерений», пишет «Комсомольская правда». Конкретно о требованиях осужденного не сообщается.
После этого с работником медблока пообщался психолог, состояние женщины оценили как удовлетворительное. По факту случившегося представители УФСИН запустили проверку. В данное время в ЛИУ-2 стабильная обстановка, учреждение под контролем, добавили в ведомстве.