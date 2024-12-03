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Заложники

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2024
Омич, захвативший и изнасиловавший медсестру в колонии, проведет за решеткой 19 лет
3 декабря, 07:10
Под Волгоградом взяли в заложники сотрудников ИК №19: что известно на данный момент
23 августа, 11:21
2023
Стали известны подробности взятия в заложники медсестры в омской колонии
4 августа 2023, 07:08

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