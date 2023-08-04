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Стали известны подробности взятия в заложники медсестры в омской колонии

4 августа 2023, 07:08
Фото: Город55
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Осужденный в течение трех часов угрожал девушке канцелярским ножом.

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту захвата и удержания в заложниках медицинской сестры (п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ). Это произошло в медчасти № 10 ФКУЗ МСЧ-55 регионального УФСИН.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, инцидент случился вчера днем, 3 августа, примерно в 15:30 часов. Неоднократно судимый 36-летний мужчина взял в заложницу 26-летнюю сотрудницу медицинского блока. Он угрожал девушке лезвием канцелярского ножа и удерживал в течение трех часов.

Известно, что до этого рецидивист также отбывал наказание за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. По итогу медсестру удалось освободить, на место, как ранее писал Город55, выезжало руководство УФСИН.

Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. За взятие человека в заложники грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Представители Следственного Комитета оценят действия должностных лиц лечебно-исправительного учреждения, которые отвечали за обеспечение безопасности работников.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что ход расследования находится на контроле сотрудников ведомства.

В Омске заключенный взял в заложники сотрудницу медицинского блока колонии
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Заложники#Медсестра#Рецидивист#Уголовное дело#СУ СКР Омской области#Прокуратура Омской области
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