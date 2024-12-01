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Posted 1 декабря, 14:23

Published 1 декабря, 14:23

Modified 1 декабря, 14:25

Updated 1 декабря, 14:25

Трудности выходного дня, конкурент сливочному маслу и дефицит топлива. Омск сегодня

Трудности выходного дня, конкурент сливочному маслу и дефицит топлива. Омск сегодня

1 декабря 2024, 14:23
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Внезапный рост цен на корнеплоды.

Оказывается, ставить рекорды ценообразования может не только сливочное масло — в конце ноября специалисты Росстата смогли выяснить, что популярные и привычные для рациона многих омичей картофель и репчатый лук с начала года «подросли» в цене аж на 60%. Конечно, в рублях этот результат будет не самым великим, но тенденция пугающая — даже рост стоимости масла смог показать «всего» 30% в годовой проекции.

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Новость №2. А что будет в понедельник?

Этим вопросом сегодня невольно пришлось задаться не только владельцам автомобилей, но и многим омичам, проживающим на Левобережье: несмотря на выходной день, перекрытый мост им. 60-летия ВЛКСМ смог доставить неудобств многим людям — на это намекает огромное количество «путевых заметок», оставленное водителями, застрявшими в заторе. Он, к слову, тоже был серьезным: от городского автовокзала и вплоть до въезда на мост.

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Новость №3. Больше месяца поездок в соседний регион.

К сожалению, это не прихоть жителей Усть-Ишимского района, а серьезная проблема, из-за которой жители районного центра остались фактически без топлива для приготовления пищи: отсутствие транспорта и водителей у «Облгаза» привело к невозможности повторной заправки газовых баллонов. Поэтому местные вынуждены менять пустые емкости в соседней, Тюменской области — вот только населенные пункты разделяет больше 130 километров расстояния и несколько часов пути.

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#Илья Скобин#Омск#Автомобиль#Овощи#Газ#Продукты питания#Рост цен#Топливо#Итоги дня#Затор на дороге#Сливочное масло#Пробка
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