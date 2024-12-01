Трудности выходного дня, конкурент сливочному маслу и дефицит топлива. Омск сегодня

Оказывается, ставить рекорды ценообразования может не только сливочное масло — в конце ноября специалисты Росстата смогли выяснить, что популярные и привычные для рациона многих омичей картофель и репчатый лук с начала года «подросли» в цене аж на 60%. Конечно, в рублях этот результат будет не самым великим, но тенденция пугающая — даже рост стоимости масла смог показать «всего» 30% в годовой проекции.