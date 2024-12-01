Трудности выходного дня, конкурент сливочному маслу и дефицит топлива. Омск сегодня

Posted 1 декабря, 14:23
Published 1 декабря, 14:23
Modified 1 декабря, 14:25
Updated 1 декабря, 14:25
Оказывается, ставить рекорды ценообразования может не только сливочное масло — в конце ноября специалисты Росстата смогли выяснить, что популярные и привычные для рациона многих омичей картофель и репчатый лук с начала года «подросли» в цене аж на 60%. Конечно, в рублях этот результат будет не самым великим, но тенденция пугающая — даже рост стоимости масла смог показать «всего» 30% в годовой проекции.
Этим вопросом сегодня невольно пришлось задаться не только владельцам автомобилей, но и многим омичам, проживающим на Левобережье: несмотря на выходной день, перекрытый мост им. 60-летия ВЛКСМ смог доставить неудобств многим людям — на это намекает огромное количество «путевых заметок», оставленное водителями, застрявшими в заторе. Он, к слову, тоже был серьезным: от городского автовокзала и вплоть до въезда на мост.
К сожалению, это не прихоть жителей Усть-Ишимского района, а серьезная проблема, из-за которой жители районного центра остались фактически без топлива для приготовления пищи: отсутствие транспорта и водителей у «Облгаза» привело к невозможности повторной заправки газовых баллонов. Поэтому местные вынуждены менять пустые емкости в соседней, Тюменской области — вот только населенные пункты разделяет больше 130 километров расстояния и несколько часов пути.